Путин намекнул на причастность США и Франции к удару по Ил-76

Фото: Сайт Кремля
Удар по самолету Ил-76, который потерпел крушение в Белгородской области, был нанесен либо американскими, либо французскими системами. Такое заявление сделал президент Российской Федерации Владимир Путин, передает ТАСС.
Ранее следственный комитет установил место, из которого была запущена сбившая Ил-76 ракета. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
До этого также сообщалось, что на фрагментах тел погибших при крушении Ил-76 украинских солдат были обнаружены характерные татуировки, очень похожие на татуировки боевиков националистического батальона «Азов»*.
Военный самолёт Ил-76 потерпел крушение около белгородского села Яблоново 24 января. На борту судна находились 65 украинских пленных, которых везли в Белгород для обмена на российских солдат. В результате крушения все погибли, включая шестерых членов экипажа и троих сопровождающих. Изначально СМИ Украины написали, что самолёт сбили ВСУ, но, после того, как стало понятно, что на борту находились их же граждане, эти новости их украинских информагентств были удалены или отредактированы.
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*Организация признана террористической и запрещена в РФ
Алина Юрчак