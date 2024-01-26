Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ СК: На телах погибших в крушении Ил-76 украинцев были татуировки, как у бойцов «Азова»*

СК: На телах погибших в крушении Ил-76 украинцев были татуировки, как у бойцов «Азова»*

Погибшие при крушении Ил-76 украинцы были татуированы, как бойцы «Азова»*
26 января 2024, 18:12
Фото: istockphoto/Sergey Tinyakov

Фото: istockphoto/Sergey Tinyakov

На фрагментах тел погибших при крушении в Белгородской области самолёта Ил-76 украинцев были обнаружены характерные татуировки. Он очень напоминают те, которые набивают себе боевики националистического батальона «Азов»*.

Об этом сообщили в своём официальном канале сотрудники Следственного комитета РФ. Следователи уточнили, что удалось также установить личности многих погибших благодаря найденным личным документам пленных, а также сопроводительным бумагам из учреждений Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Все документы приобщены к материалам уголовного дела, расследованием которого занимается СК РФ, равно как и фотографии характерных татуировок. В Следкоме подчеркнули, что аналогичные символы ранее фиксировались на телах военнослужащих многих украинских вооружённых формирований, в том числе печально известного батальона «Азов»*.

Читайте также:

Полянский: Кислица не участвовал в заседании СБ по Ил-76, чтобы не потерять лицо

Следственный комитет установил место, из которого была запущена сбившая Ил-76 ракета

Бойца «Азова»* осудили на 28 лет за приказ расстрелять троих мирных жителей

* Организация признана террористической и запрещена в РФ
#следователи
#документы
#сотрудники
#ск рф
#фсин
#сво
#самолет
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Минобороны РФ назвали количество ударов, нанесённых за неделю по объектам на Украине
Минобороны РФ отчиталось о 13 комбинированных ударах по объектам Киева
26 января 2024, 18:38

Фото: istockphoto/3D_generator

Вооружённые силы Российской Федерации за неделю с 20 по 26 января нанесли 13 комбинированных ударов по территории Украины. Целями являлись военные объекты противника и связанная с ними инфраструктура.
Об этом сообщили в министерстве обороны РФ. Сотрудники пресс-службы российского военного ведомства также уточнили, что атаки производились с использованием высокоточного оружия большой дальности, а также беспилотных летательных аппаратов. В числе прочих целей были поражены предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, производящие безэкипажные катера (морские дроны), артиллерийские боеприпасы и ракеты.

Помимо этого, удары наносились по аэродромной инфраструктуре, арсеналам, складам вооружений, военной техники и хранилищам горючего. В качестве специальных целей были выделены пункты временной дислокации иностранных наёмников, подчеркнули в Минобороны РФ.

Читайте также:

ВС РФ за неделю сбили Су-25, 6 ракет Storm Shadow, 28 снарядов HIMARS и Vampire

Минобороны РФ назвало число попавших в плен украинских военных за неделю

В Одессе был поражен промышленный объект
#минобороны рф
#боеприпасы
#предприятия
#сотрудники
#ракеты
#дроны
#украина
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин назвал количество находящихся в зоне СВО человек
Путин: в зоне боевых действий находится свыше 600 тысяч человек
26 января 2024, 18:34

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что в зоне специальной военной операции находятся более 600 тысяч человек. Об этом Путин сообщил на встрече со студентами-участниками специальной военной операции, трансляция мероприятия доступна в официальном телеграм-канале Кремля.
Глава государства отметил, что российским военным, которые участвуют в спецоперации, приходится удерживать линию фронта в более чем две тысячи километров.

Ранее российский лидер поручил внести изменения в законодательство и признавать ветеранами боевых действий участников спецоперации вне зависимости от наличия у них контракта с Минобороны РФ. Статус ветерана боевых действий будет присваиваться военным на основании документов о ранении или награждении.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Путин поручил доложить о выплатах членам семей погибших участников СВО

ВС РФ за неделю сбили Су-25, 6 ракет Storm Shadow, 28 снарядов HIMARS и Vampire

Путин поручил давать статус ветерана СВО не только контрактникам
#изменения
#минобороны рф
#лидер
#сво
#путин
#военные
#солдаты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ за неделю сбили Су-25, 6 ракет Storm Shadow, 28 снарядов HIMARS и Vampire
26 января 2024, 17:55

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российская авиация и системы противовоздушной обороны за прошедшею неделю сбили украинский штурмовик Су-25, шесть ракет Storm Shadow и четыре «Точки-У», 361 дрон и иные цели. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве также рассказали об успешном уничтожении 4 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, трех сопутствующих радиолокационных станций и 6 полевых складов боеприпасов противника. Отмечается, что в плен к российским военнослужащим попали 35 солдат украинских войск.

Ранее отставной украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что ВС РФ активно наступают на украинские позиции на Купянском направлении в Харьковской области. Он добавил, что ВС РФ продолжают наращивать усилия и наносить эффективные удары.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Генерал ВСУ Кривонос: ВС России активно наступают на Купянском направлении

TAC: Зеленский наносит удары по Белгороду и Донбассу из отчаяния

Российский военный рассказал, как ему удалось увернуться от дрона-камикадзе
#владимир путин
#сво
#всу
#вс рф
#солдат
#минобороны рф
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минобороны РФ назвало число попавших в плен украинских военных за неделю
Минобороны РФ: в плен за неделю сдались 35 украинских солдат
26 января 2024, 17:45

Фото: istock / Anna_Anikina

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что за прошедшую неделю в плен сдались 35 бойцов Вооруженных сил Украины.
Отмечается, что 16 из них сдались в плен на краснолиманском направлении специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что офицер ВСУ пришёл с проверкой к военным ВС РФ и попал в плен. Российский разведчики проникли в тыл противника настолько скрытно, что к ним с проверкой пришёл украинский офицер. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Депутат Рады Совсун выступила за мобилизацию женщин в ряды ВСУ

В Раде назвали претендентов на должность главкома ВСУ Залужного

TAC: Зеленский наносит удары по Белгороду и Донбассу из отчаяния
#операции
#сво
#всу
#украина
#плен
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутат Рады Совсун выступила за мобилизацию женщин в ряды ВСУ
26 января 2024, 17:40

Фото: iStock/Olga Balynska

Женщин также необходимо мобилизовать в украинскую армию, заявила депутат Верховной рады Украины Ирина Совсун в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале 5.ua.
«Моя позиция такова, если это необходимо для нужд государства, и если мы говорим, что без этого не вытягиваем, вот никак не вытягиваем без женщин, то, очевидно, и с точки зрения обеспечения справедливости - нужно мобилизовать», — заявил Совсун.

Депутат также подчеркнула, что по Конституции Украины страну должны защищать все граждане, а не только мужчины.

Ранее украинский депутат Давид Арахамия предложил отправлять парламентариев на военную подготовку. По его словам, таким образом депутаты и государственные службы смогут продемонстрировать хороший пример украинцам.

Читайте также:

Депутат Арахамия предложил отправлять госслужащих на военную подготовку

Солдат ВСУ Пиночет: Из-за действий уклониста может пострадать его семья

«Думская»: Мужчину насильственно мобилизовали в транспорте в Одессе
#украина
#всу
#мобилизация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украина передала России 55 тел российских военных
26 января 2024, 16:12

Фото: iStock/3dmitry

Россия и Украина обменялись телами погибших военных. Об этом сообщил депутат Шамсаил Саралиев. Его словам передает РБК.
По его словам, Украина вернула России 55 тел российских военнослужащих. В свою очередь Россия передала Украине 77 тел.

В украинском штабе во вопросы пленных сообщили, что переговоры по обмену телами погибших военных велись длительное время при участии представителей Красного Креста.

Напомним, 24 января конфликтующие стороны планировали совершить обмен пленными. Однако украинская сторона сбила самолет Ил-76, на борту которого находились украинское пленные. Их транспортировали на заранее обусловленное место обмена. Все они погибли. Информации о судьбе украинских военнопленных, которые погибли на разбившемся в Белгородской области Ил-76, пока нет, с таким заявлением выступил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Читайте также:

СК опубликовал видео с места крушения Ил-76 в Белгородской области

В ООН прошло заседание Совета безопасности по сбитому под Белгородом Ил-76

Выступление представителя Киева в СБ ООН по сбитому Ил-76 назвали параноидальным
#самолет
#россия
#видео
#украина
#заседание
#дмитрий песков
#оон
#пленные
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Раде назвали претендентов на должность главкома ВСУ Залужного
Депутат Рады Безуглая: Залужного могут заменить Мойсюк, Буданов или Сырский
26 января 2024, 14:03

Фото: iStock/alzay

В случае отставки главкома ВСУ Валерия Залужного на его место могут претендовать три человека. Такое заявление сделала депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая. Ее слова передает украинское издание «Страна».
«Она называет три имени: главы ГУР Кирилла Буданова, Евгения Мойсюка, зама Залужного и бывшего командира десантных войск, и Александра Сырского, командующего Сухопутных войск», — говорится в сообщении издания.

При этом Безуглая уточнила, что это всего лишь ее предположения, исходя из личных наблюдений.

Напомним, депутат уже давно находится в конфликте с Залужным. Безуглая считает, что весь генералитет во главе с главкомом ВСУ должны отвечать за отсутствие плана продолжения боевых действий, а также понести наказание за крах летнего украинского контрнаступления.

20 января стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский принял решение уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Отмечается, что Залужного собираются снять с занимаемой должности без предоставления места в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.


Читайте также:

В США раскрыли, кем Зеленский хочет заменить Залужного

«Новая линия Залужного»: стало известно, куда отступят ВСУ

В Британии раскрыли причину предстоящего увольнения главкома ВСУ Залужного
#сша
#президент
#наказание
#депутат
#владимир зеленский
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутат Арахамия предложил отправлять госслужащих на военную подготовку
26 января 2024, 12:41

Фото: iStock/Collab Media

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия предложил отправлять парламентариев и государственных служащих на прохождение военной подготовки, об этом сообщает издание «Левый берег».
«Глава фракции «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия предлагает устроить военное обучение для всех госслужащих и депутатов. Это может мотивировать украинцев не бояться мобилизации и проходить обучение», — прокомментировали ситуацию в издании.

Парламентарий отметил, что военная подготовка депутатов может носить частичный характер.

Напомним, ранее украинский депутат Михаил Цымбалюк заявил, что парламентарии тоже должны подлежать мобилизации. По его мнению, можно отправить на линию боевого соприкосновения столько депутатов, чтобы, при этом, сохранить функционирование правительства Украины.

Читайте также:

Депутат Верховной рады выступил за частичную мобилизацию парламентариев

Шмыгаль: США дали Киеву гарантии по конфискации российских активов

WP: Критика Трампа приблизила победу России и осложнила положение Украины
#депутаты
#украина
#сво
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
TAC: Зеленский наносит удары по Белгороду и Донбассу из отчаяния
26 января 2024, 12:10

Фото: iStock/Валерий Шарифулин

Президент Украины Владимир Зеленский приказывает наносить удары по мирным жителям, как это было в Белгороде и Донбассе, от отчаяния. Об этом сообщает The American Conservative.
Авторы материала отмечают необходимость для Киева эскалировать конфликт, чтобы получить дополнительную помощь от западных союзников. Сообщается, что положение Владимира Зеленского на посту президента становится все более ненадежным.

Примечательно, что перспективы дальнейшей поддержки киевского режима со стороны Вашингтона на сегодняшний день менее очевидны, чем раньше. Автор статьи просит западные страны оказать влияние на украинского лидера, чтобы такие удары по городам РФ не привели к прямому столкновению между Североатлантическим альянсом и Москвой.

Ранее член палаты представителей от штата Техас Чип Рой заявил, что Украина больше не получит денег от США.

Читайте также:

В конгрессе США сделали заявление о дальнейшей помощи Киеву

Генерал ВСУ Кривонос: ВС России активно наступают на Купянском направлении

На Украине признали, что не готовы разместить западные F-16
#сша
#помощь
#конфликт
#украина
#заявление
#всу
#рф
#владимир зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф