Путин направил венок на церемонию прощания с Тиграном Кеосаяном

28 сентября 2025, 13:44

Путин направил венок с розами на церемонию прощания с Кеосаяном

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин направил венок на церемонию прощания с режиссером, теле- и радиоведущим Тиграном Кеосаяном. Об этом сообщает РИА Новости.