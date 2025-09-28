Путин направил венок на церемонию прощания с Тиграном Кеосаяном
Президент РФ Владимир Путин направил венок на церемонию прощания с режиссером, теле- и радиоведущим Тиграном Кеосаяном. Об этом сообщает РИА Новости.
Венок из роз, переданный главой российского государства, был установлен у часовни Армянской Церкви на Олимпийском Проспекте в честь предстоящего прощания. Он украшен лентой в цветах российского флага с надписью «От президента Российской Федерации».
Кроме того, венки направили председатель правительства РФ Михаил Мишустин и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Главред RT Маргарита Симоньян оповестила о смерти своего мужа 26 сентября. Продюсер много лет боролся с сердечными заболеваниями, а в январе нынешнего года пережил клиническую смерть.
