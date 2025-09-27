Симоньян рассказала, когда можно попрощаться с Тиграном Кеосаяном
Прощание с Тиграном Кеосаяном пройдёт 28 сентября в армянской церкви
Маргарита Симоньян сообщила в своём Telegram-канале, что прощание с Тиграном Кеосаяном пройдёт в воскресенье, 28 сентября, в Армянской церкви на Олимпийском проспекте. Начало в 15:00.
По её словам, попрощаться с режиссёром и телеведущим смогут не только близкие, но и все, кто любил и ценил его, даже если не были знакомы лично.
«Я очень прошу с пониманием отнестись к мерам безопасности — такие сейчас правила», — написала Симоньян.Также вдова поблагодарила за то, что люди любят его и молятся.
Тигран Кеосаян ушёл из жизни на 60-м году. Его запомнили как яркого режиссёра, телеведущего и патриота, чьи высказывания становились цитатами. В интервью для СоловьёвLIVE он подчёркивал, что каждый человек ведёт свою борьбу — будь то на передовой или в медиапространстве.