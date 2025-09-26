Депутат Милонов — о Кеосаяне: будем помнить о Тигране долгие годы

26 сентября 2025, 20:40

Фото: iStock/inga

Смерть режиссёра Тиграна Кеосаяна является большой утратой для россиян. Такое мнение высказал депутат Госдумы Виталий Милонов.





Напомним, телеведущего не стало в ночь на 26 сентября, об этом сообщила его супруга, журналистка Маргарита Симоньян. Кеосаян умер, не выходя из комы, в которой он находился с конца 2024 года.





«С тяжёлым сердцем хочу выразить слова соболезнования семье уважаемого Тиграна Кеосаяна. Особенно соболезную его супруге Маргарите Симоньян. Это тяжёлая утрата для всех нас — для отечественной журналистики, для всех, кто знал и любил его», — сказал Милонов в разговоре с RT.

