Депутат Милонов — о Кеосаяне: будем помнить о Тигране долгие годы
Смерть режиссёра Тиграна Кеосаяна является большой утратой для россиян. Такое мнение высказал депутат Госдумы Виталий Милонов.
Напомним, телеведущего не стало в ночь на 26 сентября, об этом сообщила его супруга, журналистка Маргарита Симоньян. Кеосаян умер, не выходя из комы, в которой он находился с конца 2024 года.
«С тяжёлым сердцем хочу выразить слова соболезнования семье уважаемого Тиграна Кеосаяна. Особенно соболезную его супруге Маргарите Симоньян. Это тяжёлая утрата для всех нас — для отечественной журналистики, для всех, кто знал и любил его», — сказал Милонов в разговоре с RT.Он также выразил уверенность в том, что в России о Тигране будут помнить долгие годы «с непреходящей болью в сердцах».
Ранее соболезнования семье режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна выразил президент России Владимир Путин.