Достижения.рф

Депутат Милонов — о Кеосаяне: будем помнить о Тигране долгие годы

Фото: iStock/inga

Смерть режиссёра Тиграна Кеосаяна является большой утратой для россиян. Такое мнение высказал депутат Госдумы Виталий Милонов.



Напомним, телеведущего не стало в ночь на 26 сентября, об этом сообщила его супруга, журналистка Маргарита Симоньян. Кеосаян умер, не выходя из комы, в которой он находился с конца 2024 года.

«С тяжёлым сердцем хочу выразить слова соболезнования семье уважаемого Тиграна Кеосаяна. Особенно соболезную его супруге Маргарите Симоньян. Это тяжёлая утрата для всех нас — для отечественной журналистики, для всех, кто знал и любил его», — сказал Милонов в разговоре с RT.
Он также выразил уверенность в том, что в России о Тигране будут помнить долгие годы «с непреходящей болью в сердцах».

Ранее соболезнования семье режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна выразил президент России Владимир Путин.
Элина Позднякова

Что думаешь?

0 0 0 0 1 0