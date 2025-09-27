Никас Сафронов назвал неожиданную причину смерти Тиграна Кеосаяна

27 сентября 2025, 19:03

Тигран Кеосаян (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)

Художник Никас Сафронов поделился воспоминаниями о Тигране Кеосаяне и высказал предположение о причине его смерти.





В разговоре с URA.RU Сафронов сообщил, что был знаком с Кеосаяном около тридцати лет и назвал его уход шоком. Он знал о тяжёлой болезни режиссёра, но верил в его выздоровление, так как считал Тиграна сильным человеком.



Сафронов предположил, что причиной болезни могло стать переутомление от работы.

«Не исключаю, всё дело в том, что он много работал, много тратил сил и энергии. А восстанавливаться не успевал. Такое часто бывает у творческих людей. Они всегда горят новыми идеями, новыми проектами, зачастую забывая про себя... В результате организм переутомляется и в какой-то момент даёт сбой», — высказался Никас.

