Путин назначил выпускника «Школы губернаторов» врио губернатора Брянской области
Выпускник «Школы губернаторов» Егор Ковальчук возглавил Брянскую область
Президент России Владимир Путин назначил выпускника «Школы губернаторов» Егора Ковальчука временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
Ковальчук окончил шестой поток «Школы губернаторов». В сентябре 2019 года он занял должность заместителя губернатора Челябинской области, с 2023 года руководил Миасским городским округом в качестве главы. С июля 2024 года он возглавлял правительство Луганской Народной Республики.
«Назначить Ковальчука Егора Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области до вступления в должность лица, избранного губернатором», — приводит текст документа официальный сайт Кремля.Программу подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы — «Школу губернаторов» — запустили в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).