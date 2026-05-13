Путин назначил выпускника «Школы губернаторов» врио губернатора Брянской области

Выпускник «Школы губернаторов» Егор Ковальчук возглавил Брянскую область
Егор Ковальчук (Фото: РИА Новости/Михаил Метцель)

Президент России Владимир Путин назначил выпускника «Школы губернаторов» Егора Ковальчука временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.



Ковальчук окончил шестой поток «Школы губернаторов». В сентябре 2019 года он занял должность заместителя губернатора Челябинской области, с 2023 года руководил Миасским городским округом в качестве главы. С июля 2024 года он возглавлял правительство Луганской Народной Республики.

«Назначить Ковальчука Егора Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области до вступления в должность лица, избранного губернатором», — приводит текст документа официальный сайт Кремля.
Программу подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы — «Школу губернаторов» — запустили в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).
Ольга Щелокова

