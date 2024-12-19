Путин: Количество мигрантов сократится при повышении производительности труда

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Чтобы сокращать количество трудовых мигрантов, необходимо повышать производительность труда в отдельных отраслях. Безработица в России практически отсутствует, но в строительстве, например, остро ощущается нехватка кадров.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в московском Гостином дворе, совмещённой в этом году с большой итоговой пресс-конференции, касаясь вопроса трудовой миграции.
По словам российского лидера, если без притока иностранной рабочей силы не обойтись, то в странах, из которых едут трудовые мигранты, нужно проводить соответствующую подготовку, включающую в себя изучение русского языка, культуры, а также воспитание чувства уважения к россиянам.
В этом вопросе экономические и правоохранительные компоненты должны проявлять совместные усилия. В МВД целесообразно создать отделение по работе с миграцией. Возможно, в будущем придётся организовать отдельное ведомство, заключил глава государства.
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По словам российского лидера, если без притока иностранной рабочей силы не обойтись, то в странах, из которых едут трудовые мигранты, нужно проводить соответствующую подготовку, включающую в себя изучение русского языка, культуры, а также воспитание чувства уважения к россиянам.
В этом вопросе экономические и правоохранительные компоненты должны проявлять совместные усилия. В МВД целесообразно создать отделение по работе с миграцией. Возможно, в будущем придётся организовать отдельное ведомство, заключил глава государства.
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Александр Бойцов