Путин назвал безобразием решение соцслужб забрать детей из-за сломавшейся печки

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин отреагировал на решение социальных служб Красноярского края забрать у матери троих детей из-за неработающей печки. Об этом российский лидер сообщил в рамках беседы с уполномоченной по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, передает ТАСС.
Омбудсмен рассказала, что посетила один из регионов, где трое детей четыре месяца находились в социальном учреждении. Отмечается, что детей забрали, поскольку в доме не работала печка.
Львова-Белова подчеркнула, что на их содержание уже было выделено более миллиона рублей, в то время как печка стоит девяносто тысяч, что является неправильным. Глава государства отметил, что данный инцидент является безобразием.
В итоге детей вернули в семью, а печку починили.
Читайте также:
Путин: российские и украинские дети должны воссоединиться с родителями
В Подмосковье откроют более 200 пляжей и зон отдыха с прокатом и питанием
Стало известно о подготовке к депортации из Латвии сотен российских пенсионеров
Львова-Белова подчеркнула, что на их содержание уже было выделено более миллиона рублей, в то время как печка стоит девяносто тысяч, что является неправильным. Глава государства отметил, что данный инцидент является безобразием.
В итоге детей вернули в семью, а печку починили.
Читайте также:
Путин: российские и украинские дети должны воссоединиться с родителями
В Подмосковье откроют более 200 пляжей и зон отдыха с прокатом и питанием
Стало известно о подготовке к депортации из Латвии сотен российских пенсионеров
Екатерина Коршунова