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Путин назвал безобразием решение соцслужб забрать детей из-за сломавшейся печки

31 мая 2024, 18:40
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин отреагировал на решение социальных служб Красноярского края забрать у матери троих детей из-за неработающей печки. Об этом российский лидер сообщил в рамках беседы с уполномоченной по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, передает ТАСС.
Омбудсмен рассказала, что посетила один из регионов, где трое детей четыре месяца находились в социальном учреждении. Отмечается, что детей забрали, поскольку в доме не работала печка.

Львова-Белова подчеркнула, что на их содержание уже было выделено более миллиона рублей, в то время как печка стоит девяносто тысяч, что является неправильным. Глава государства отметил, что данный инцидент является безобразием.



В итоге детей вернули в семью, а печку починили.

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#инцидент
#омбудсмен
#путин
Андрей Булгаков вручил Гранты главы лучшим педагогам Щёлкова
31 мая 2024, 18:36

Фото: пресс-службе администрации г. о. Щёлково

Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков вручил Гранты главы лучшим педагогам. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В 2020 году Булгаков инициировал создание гранта, чтобы отблагодарить учителей округа. В 2022-м грант расширили, включив в число получателей учеников. Для ребята это стало новым стимулам к победам.
«Мы строим новые школы, реконструируем существующие, один за другим появляются «открытые стадионы». Это очень важно для сферы образования. Но главное – люди, наши талантливые и профессиональные педагоги, которые горят своим делом», – написал Булгаков в своем телеграм-канале.
Как отметили в администрации, образование в Щёлкове динамично развивается и пополняется новыми кадрами. Перед церемонией Булгаков пообщался с представителями Клуба молодого педагога. Глава отметил заинтересованность учителей не только в профессии, но и в жизни округа. Педагоги полны энтузиазма, хотят активно участвовать в проектах развития и те же принципы прививают подрастающему поколению.

На сегодня гранты получили уже 74 учителя и 97 учеников.

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#андрей булгаков
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#образование
#педагоги
#учителя
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#подмосковье
#московская область
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Новостной раздел Google прекратил работу в России
31 мая 2024, 18:33

Фото: iStock/Alena Kravchenko

Новостной раздел Google прекратил свою работу в России. На это указало РИА Новости.
При попытке ввести ключевые слова в поисковик, выдается ответ о том, что по данному запросу не найдено ни одной новости. Сервис выдаёт пользователям рекомендации проверить правильность написания запроса, использовать другие ключевые слова, а также использовать более популярные запросы.

Агентство направило запрос в Google, чтобы выяснить причины введённых ограничений.

При этом портал Downdetector сообщает, что сбои в работе поисковика фиксируются во многих странах мира. Первый сбой произошёл около 15:00 мск. Наибольшее количество жалоб поступило из США, Канады, европейских государств.

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#россия
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Россия начала восстанавливать железные дороги в Армении
Россия после наводнения начала восстанавливать в Армении железные дороги
31 мая 2024, 18:21

Фото: iStock/Kyryl Gorlov

Сотрудники РЖД начали восстанавливать пострадавшие от наводнения железные дороги в Армении, пишет ТАСС.
Как рассказал пресс-секретарь зампреда правительства РФ Алексея Оверчука Андрей Матвеев, сотрудники РЖД начали восстанавливать железнодорожное сообщение внутри Армении, между Арменией и Грузией на территории Лорийской и Тавушской областей республики.

Ранее соответствующая договоренность была достигнута с заместителем премьер-министра Армении Мгером Григоряном. Работы оплачивает Россия.

В воскресенье на севере Армении из-за выхода из берегов реки Дебед случилось наводнение. РФ сразу предложила Армении помощь.

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#россия
#армения
#дороги
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Губернатор Воробьёв назвал самые популярные пляжи Подмосковья
31 мая 2024, 18:15

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва

1 июня в Подмосковье открывается пляжный сезон. В этом году в регионе будет работать более 200 пляжей и зон отдыха, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Завезли свежий песок, привели в порядок дороги к пляжам, отремонтировали или заменили раздевалки, лежаки, душевые, площадки для волейбола. Спасатели готовы следить за безопасностью у воды. В этом году у нас будут работать более 200 пляжей и зон отдыха у воды. Для удобства нанесли все на Яндекс.Карты», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.
Губернатор назвал самые популярные пляжи региона.
«Знаю, что особой популярностью у жителей пользуются пляжи на озере Сенеж в Солнечногорске, «Волкуша» в Лыткарине, «Любляна» в Егорьевске, «Голубое озеро» в Луховицах, пляжи в Талдоме, Зарайске, Кореневский карьер в Люберцах, городские пляжи в Дубне и Истре, на Клязьме в Щёлкове и пруд в Электростали», – отметил Воробьёв
Он пригласил всех на подмосковные пляжи, но при этом попросил пока подождать с купанием, так как вода ещё не прогрелась. Он также напомнил, что купаться можно только в разрешённых и специально оборудованных местах.

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#подмосковье
#московская область
#купальный сезон
#пляжи
#отдых
#губернатор
#андрей воробьёв
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Путин: российские и украинские дети должны воссоединиться с родителями
31 мая 2024, 17:49

Фото: istockphoto/evgenyatamanenko

Российские и украинские дети должны воссоединиться с родителями. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в рамках встречи в Кремле с уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Президент отметил, что работа по воссоединению детей и родителей должна быть вне политики, то есть гуманитарной.
«Хорошо, бог с ним, это всё (обвинения в якобы похищении украинских детей Россией. — прим. ред.) игрища там политические, а главное, чтобы дети воссоединялись со своими родными людьми, чтобы семьи воссоединялись, чтобы они были счастливы», – сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что дети с Украины оказались на территории РФ, потому что их спасали от обстрелов в зоне боевых действий, и это все понимают.

Львова-Белова же напомнила, что в работе по воссоединению семей участвуют пограничники ФСБ, белорусская погранслужба, а также Международный комитет Красного Креста.

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#россия
#владимир путин
#дети
#семья
#украина
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В Подмосковье сотрудники ГАИ начали раздавать водителям воду и мороженое
31 мая 2024, 17:44

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Питьевую воду и мороженое начали раздавать на дорогах Московской области сотрудники Госавтоинспекции, чтобы помочь участникам движения сохранить хорошее самочувствие в жару, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В самые жаркие часы автоинспекторы раздавали водителям бутилированную питьевую воду и мороженое в упаковках с наклейками в виде памяток по правилам дорожного движения. Кроме того, они объясняли, как безопасно вести машину в условиях высокой температуры воздуха», — говорится в сообщении.
Особое внимание инспекторы ГАИ уделяли юным пассажирам: они дарили им световозвращающие аксессуары, которые делают пешехода заметнее в тёмное время суток, а также напоминали, что водителя нельзя отвлекать от дороги во время езды.

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#водители
#вода
#мороженое
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В Подмосковье проверили безопасность 50 аттракционов
31 мая 2024, 17:33

Фото: пресс-служба Минэкологи МО

Проверку технического состояния 50 аттракционов провели за неделю в Московской области специалисты Гостехнадзора, подведомственного министерству экологии и природопользования региона, сообщает пресс-служба ведомства.
«Проверка аттракционов является неотъемлемой частью обеспечения безопасности людей, сохранности оборудования и улучшения общего впечатления посетителей от парка аттракционов», — отметил глава Минэкологи области Тихон Фирсов.
По итогам проверок не было выявлено ни одного нарушения правил безопасной эксплуатации аттракционов.

В министерстве напомнили, что неделей ранее было проверено 55 аттракционов, они также работают без нарушений.

Ранее сообщалось, что в одинцовском парке имени Ларисы Лазутиной 7 июня состоится экологический фестиваль.

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#подмосковье
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Стало известно о состоянии выписанного из больницы премьера Словакии
Выписанный из больницы премьер Словакии Фицо ходит с помощью костылей
31 мая 2024, 17:32

Фото: iStock/vtwinpixel

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который был выписан домой из больницы, пока передвигается с помощью костылей.
Об этом пишет словацкий портал Dennik N. Уточняется, что в целом Фицо самостоятелен. Врач будет приходить к нему домой. Состояние здоровья премьера не требует круглосуточного ухода, но при этом он должен быть внимателен к питанию.

Позднее Фицо пройдёт процедуру по снятию швов и реабилитацию, которая, вероятно, может занять длительное время, добавляет издание.

В пятницу больница, где с середины мая находился Фицо, подтвердила, что он переведён для дальнейшего лечения домой в Братиславу.

Покушение на Фицо произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов. Полиция задержала его на месте.

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#больница
#словакия
#премьер-министр
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В Лотошине привели в порядок четыре контейнерные площадки
31 мая 2024, 16:01

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Четыре контейнерные площадки в городском округе Лотошино, на которых скапливался мусор, привели в порядок после жалобы местных жителей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Жалобы на некачественную уборку поступили относительно контейнерных площадок на улицах Ветеринарная и Тверская в городе Лотошино, а также на улице Рогова в посёлке Кировский и в деревне Ушаково. Ликвидировать нарушения и навести порядок помогли сотрудники территориального отдела №6. После бесед, которые они провели с ответственными за состояние контейнерных площадок, те исправили недочёты и пересмотрели подход к организации чистоты», — отметил глава областного министерства Владислав Мурашов.
Все четыре контейнерные площадки, на состояние которых поступали жалобы, остались под контролем инспекторов. Они будут регулярно проводить выездные проверки, а также мониторить ситуацию онлайн — через видеокамеры системы «Безопасный регион».

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#владислав мурашов
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