Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Подмосковье откроют более 200 пляжей и зон отдыха с прокатом и питанием

В Подмосковье откроют более 200 пляжей и зон отдыха с прокатом и питанием

31 мая 2024, 14:00
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Оригинал
В Подмосковье с 1 июня начнут работать 200 пляжей и зон отдыха. Там будут открыты пункты проката и точки питания, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.


«Свыше 200 пляжей и зон отдыха у воды будут функционировать в Подмосковье с первого дня июня. Завершаются подготовительные работы. Туда, где было необходимо, завезли песок, обновили дороги к местам отдыха, отремонтировали или заменили элементы благоустройства – кабины для переодевания, душевые, лежаки и многие другое», – пояснили в пресс-службе.
Там добавили, что подходящий пляж поможет найти сервис Яндекс.Карты.

Читайте также:

Жителям Подмосковья напомнили правила прибывания у воды во время отдыха

Подмосковные спасатели попросили повременить с купанием

Проверка признала более 180 подмосковных пляжей готовыми к летнему сезону
#пляжи
#купание
#лето
#подмосковье
#московская область
Риелтор Апрелев объяснил разочарование новыми правилами перепланировки жилья
31 мая 2024, 13:57

Фото: iStock/zazamaza

Вице-президент Гильдии риэлторов России Константин Апрелев раскритиковал новые правила, регулирующие процесс перепланировки квартир.
Теперь собственников-физлиц, не соблюдающих закон, могут оштрафовать на сумму от 2 тыс. рублей, для юридических лиц наказание может составлять от 40 тыс. рублей.

«Этот нормативный документ меня разочаровал. Опять создаются избыточные компетенции для чиновников. Увеличивается число людей, которые в этом процессе будут участвовать. Это совсем не то, что ожидал рынок от процедуры упрощения согласования перепланировок. Когда создаётся тотальный учёт – это приводит к тому, что люди тотально его игнорируют», — приводит Общественная Служба Новостей слова Апрелева.

По его мнению, нужно выделить из всех нарушений в этом вопросе самые серьёзные и с ними планомерно бороться.

Ранее старший партнёр риелторской компании Vysotsky Estate Сергей Смирнов заявил, что самыми распространенными ошибкам владельцев жилья при сдаче его в аренду являются некорректное ценообразование и просчеты в выборе техники.

Читайте также:

Риелтор Апрелев объяснил запрет объявлений о сдаче квартир «только для славян»

Риелтор назвал главные ошибки при сдаче жилья в аренду

Риелтор Павлинова спрогнозировала прекращение роста цен аренды весной
#закон
#риелтор
#запрет
#наказание
#квартира
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Раменском выставили на торги подряд на строительство школы на 1100 мест
31 мая 2024, 13:44

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Школу, рассчитанную на 1100 учеников, планируют построить на территории жилого комплекса «Новые Островцы» в Раменском городском округе, подряд на выполнение работ выставлен на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, построить объект, а также обеспечить поставку оборудования, необходимого для функционирования школы», — говорится в сообщении.
Планируется, что ученики будут учиться только в первую смену. Блок начальной школы рассчитан на 400 учеников, блок старшей школы — на 700 учеников. Работы должны быть завершены в 2026 году.

Начальная цена лота — 1 млрд 452 млн 594 тысячи 930 рублей. Заявки принимаются до 10 июня.

Читайте также:

В Пушкино продолжается строительство школы на 550 человек

В «Первом квартале» ведется строительство паркинга на 499 парковочных мест

В Одинцове строительство новой школы завершено на 95%
#раменский городской округ
#школа
#строительство
#комитет по конкуретной политике мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Юным пассажирам 1 июня Мострансавто подарит значки в виде автобусов
31 мая 2024, 13:44

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Международный день защиты детей Мострансавто подарит юным пассажирам значки в виде автобусов. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В Международный день защиты детей Мострансавто подарит юным пассажирам значки в виде автобусов, логотипа компании и валидатора.

«В субботу получить сувенир можно будет на некоторых автовокзалах и автостанциях предприятия, а также в автобусах. Раздавать подарки будут в различных городах Московской области. Для детей подготовили свыше 500 брендированных значков.В праздничный день сувениры подарят школьникам и пассажирам с детьми», — рассказали в пресс-службе.

Стоит отметить, что ведомство подготавливает для жителей приятные сувениры на различные праздники.

Читайте также:

В подмосковных парках построят «Город профессий» для детей

В 60 подмосковных парках в День защиты детей раздадут мороженое

В Подмосковье проведут экологический фестиваль
#мострансавто
#подарки
#праздники
#день защиты детей
#компании
#предприятия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Песков: курильщики в Кремле остались в меньшинстве
Песков: в Кремле курильщики в меньшинстве, но к ним относятся с пониманием
31 мая 2024, 13:40

Фото: iStock/Khanchit Khirisutchalual

Курильщики в Кремле остались в меньшинстве, но к ним относятся с пониманием. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во Всемирный день без табака.
Он подчеркнул, что подавляющее большинство сотрудников администрации президента, как и сам глава государства, не курят. Однако остались те, кто ещё не избавился от этой вредной привычки. К ним относятся с пониманием.

Песков добавил, что всегда можно найти место, где покурить. Но в здании администрации президента это сделать не так просто, поскольку курение там запрещено.

Официальный представитель Кремля уточнил, что курение сотрудников не относится к критериям эффективности. Сам Песков бросил курить в 2008 году. Он признался, что его долго тянуло вернуться к этой пагубной привычке, но ему удалось справиться с зависимостью.

Читайте также:

В Госдуму внесут законопроект о запрете продажи вейпов

Запрет вейпов спровоцирует нелегальный оборот, считают в Кабмине

В Госдуме предложили увеличить штрафы за курение в неположенном месте
#кремль
#курение
#дмитрий песков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье заработал информационный сервис по аварийным отключениям электричества
31 мая 2024, 13:29

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Онлайн-сервис по информированию жителей об аварийных отключениях электроэнергии запустили в Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики.
«Мы создали специальный онлайн-сервис на сайте компании «Мособлэнерго», чтобы люди могли узнать в режиме реального времени, почему у них нет электричества и когда его восстановят», — цитируются в сообщении слова главы подмосковного Минэнерго Евгения Хромушина.
Для того, чтобы узнать о сроках восстановления подачи электричества, пользователи должны выбрать на сайте «Мособлэнерго» раздел «Потребителям» и открыть там вкладку «Плановые и аварийные отключения». Кроме того, информация размещается в группе компании в мессенджере Telegram.

Читайте также:

В Подмосковье опубликовали июньский график встреч газовых участковых с жителями

В Коломне около 3000 домовладений стали участниками программы «Социальная газификация»

В 17 подмосковных муниципалитетах начали обновлять системы теплоснабжения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье проведут экологический фестиваль
31 мая 2024, 13:05

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

«Экофест-2024» состоится в пятницу, 7 июня, в Одинцовском городском округе, праздник приурочен ко Дню эколога, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«В этом году мероприятие пройдет в парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной. Основной темой фестиваля станет наука и экология. Мы призываем объединить науку, культуру и образование для обсуждения актуальных экологических проблем и поиска решений для устойчивого развития», — цитируются в сообщении слова главы Минэкологии региона Тихона Фирсова.
Для гостей фестиваля разработана разнообразная насыщенная программа. В неё войдут мастер-классы по изготовлению бумажного змея и льняной куклы, научные опыты, а также экологический квест. Кроме того, гостям покажут, как делать бумагу и научат пользоваться специальными аппаратами с кормом для уток и белок.

Ожидается, что в экологическом фестивале примут участие около 500 человек.

Читайте также:

В подмосковных лесах заметили новые грибы

В Подмосковье активизировались пушистые мухи-опылители жужжалы

Подмосковных автолюбителей предупредили о сезонном выходе лосей на дороги
#минэкологии мо
#тихон фирсов
#экологическая акция
#фестиваль
#одинцовский городской округ
#парк
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье опубликовали июньский график встреч газовых участковых с жителями
31 мая 2024, 12:51

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

График встреч газового участкового с жителями в июне текущего года опубликовали на сайте компании «Мособлгаз», сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«В ходе встреч газовые участковые расскажут жителям о техобслуживании газового оборудования в многоквартирных домах, а также ответят на все вопросы, связанные с газовой техникой. В графике указана дата, а также время и место, где будут проводиться встречи», — говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что газовые участковые — это мастера, которые организуют техническое обслуживание и ремонт газового оборудования. Московская область разделена примерно на 150 газовых участков, за каждый из которых отвечает семь мастеров. Они следят за исправностью оборудования, выявляют нарушения эксплуатации и устраняют неисправности.

Читайте также:

В Коломне около 3000 домовладений стали участниками программы «Социальная газификация»

Китайская компания вложит миллиарды в газовый терминал на Дальнем Востоке

В Подмосковье теперь можно оценить работу газового участкового
#мособлгаз
#газоснабжение
#минэнерго мо
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России могут появиться мобильные убежища для защиты от всех видов оружия
31 мая 2024, 12:32

Фото: ФГБУ ВНИИ ГОЧС

В России могут появиться мобильные убежища модульного типа для защиты населения от воздействия всех видов современного оружия, в том числе и ядерного. Об этом говорится в проекте постановления правительства.
Отмечается, что при размещении таких объектов будет учитываться опыт проведения специальной военной операции.

В записке к проекту уточняется, что для укрытия всего населения недостаточно имеющихся в России защитных сооружений, а многие подземные помещения технически невозможно приспособить под эти цели.

Возведение убежищ с применением полносборных конструкций станет новым способом укрытия для населения России.

Такие мобильные убежища имеют ряд преимуществ над капитальными сооружениями. В частности, их можно перевозить в разные места, а также размещать на небольших ограниченных участках местности.

Читайте также:

Первый российский бункер на колесах отправлен в зону СВО

Передвижной бункер и щит от спутников доставят в зону СВО

В центре Белгорода установили убежище от обстрелов
#защита
#безопасность
#население
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Троице-Сергиева Лавра и РИА Новости запустят подкаст «Дорога в Лавру»
31 мая 2024, 12:19

Фото: iStock/arh-sib@rambler.ru

Свято-Троицкая Сергиева Лавра и РИА Новости запускают художественно-исторический проект на стыке подкаста и традиционного аудиоспектакля «Дорога в Лавру».
«Дорога в Лавру» — это также способ, повествуя о монастыре, чья жизнь всегда была неразрывно связана с историей России, донести нашим гражданам важность быть едиными во всем. На протяжении всей нашей истории другого пути выстоять и сохранить Отечество не было», — рассказал в беседе с РИА Новости казначей Свято-Троицкой Сергиевой Лавры иеромонах Архипп (Шаханов).

Также в подкасте расскажут о роли Сергия Радонежского в становлении русского государства и о значимости возвращения иконы «Троица» Андрея Рублёва в церковные стены.

Читайте также:

По заветам Сергия Радонежского: В Китай будут экспортировать продукцию из РФ

ТВЦ: икону «Троица» Рублёва можно увидеть в храме Христа Спасителя до 23 июня

РПЦ: Икона «Троица» передана в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре
#икона
#подкаст
#церковь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф