В Подмосковье откроют более 200 пляжей и зон отдыха с прокатом и питанием

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подмосковье с 1 июня начнут работать 200 пляжей и зон отдыха. Там будут открыты пункты проката и точки питания, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
«Свыше 200 пляжей и зон отдыха у воды будут функционировать в Подмосковье с первого дня июня. Завершаются подготовительные работы. Туда, где было необходимо, завезли песок, обновили дороги к местам отдыха, отремонтировали или заменили элементы благоустройства – кабины для переодевания, душевые, лежаки и многие другое», – пояснили в пресс-службе.Там добавили, что подходящий пляж поможет найти сервис Яндекс.Карты.
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Лора Луганская