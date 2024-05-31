Путин: российские и украинские дети должны воссоединиться с родителями

Российские и украинские дети должны воссоединиться с родителями. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в рамках встречи в Кремле с уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Президент отметил, что работа по воссоединению детей и родителей должна быть вне политики, то есть гуманитарной.