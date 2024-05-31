Путин: российские и украинские дети должны воссоединиться с родителями

Фото: istockphoto/evgenyatamanenko
Российские и украинские дети должны воссоединиться с родителями. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в рамках встречи в Кремле с уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Президент отметил, что работа по воссоединению детей и родителей должна быть вне политики, то есть гуманитарной.
«Хорошо, бог с ним, это всё (обвинения в якобы похищении украинских детей Россией. — прим. ред.) игрища там политические, а главное, чтобы дети воссоединялись со своими родными людьми, чтобы семьи воссоединялись, чтобы они были счастливы», – сказал Путин.
Российский лидер подчеркнул, что дети с Украины оказались на территории РФ, потому что их спасали от обстрелов в зоне боевых действий, и это все понимают.
Львова-Белова же напомнила, что в работе по воссоединению семей участвуют пограничники ФСБ, белорусская погранслужба, а также Международный комитет Красного Креста.
Читайте также:
Путин и Лукашенко обсудили по телефону саммит ШОС в Казахстане
Путин освободил Михаила Попова от должности замсекретаря Совбеза РФ
Путин вручил Стивену Сигалу государственную награду в Кремле
Никита Кротов