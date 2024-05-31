Стало известно о подготовке к депортации из Латвии сотен российских пенсионеров

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Член Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Кирилл Вышинский заявил, что власти Латвии готовят к депортации более 800 российских пенсионеров, которые жили в республике по виду на жительство. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Вышинского, в настоящее время данная проблема является самой острой. Он отметил, что в СПЧ подготовили предложения об организации приема россиян.
Вышинский добавил, что имеется система пунктов временного размещения, часть из которых находится в Псковской области. Примечательно, что в них могут оказать первый прием на пять-семь дней для высланных граждан РФ.
Ранее сообщалось, что Латвия намерена принудительно выселить из страны более 1,2 тысячи граждан России, которые якобы не урегулировали свой правовой статус.
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Вышинский добавил, что имеется система пунктов временного размещения, часть из которых находится в Псковской области. Примечательно, что в них могут оказать первый прием на пять-семь дней для высланных граждан РФ.
Ранее сообщалось, что Латвия намерена принудительно выселить из страны более 1,2 тысячи граждан России, которые якобы не урегулировали свой правовой статус.
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Екатерина Коршунова