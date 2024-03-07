Путин поздравил цветами краснодарских лётчиц

Фото: kremlin.ru
Президент Российской Федерации Владимир Путин при посещении Краснодарского высшего военного авиационного училища поздравил его курсанток с наступающим весенним праздником, сообщили на сайте Кремля.
Поздравляя девушек с Международным женским днём, президент вручил каждой из них букет цветов и пожал руку.
Проходя с цветами мимо министра обороны Сергея Шойгу, Владимир Путин пошутил: «Сергей Кужугетович, это не для вас».
Перед началом встречи президент вместе с министром обороны, полномочным представителем Президента в Южном федеральном округе Владимиром Устиновым и губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым осмотрел учебно-тренировочный комплекс училища. В одном из классов главе государства продемонстрировали работу авиационных тренажеров. Начальник учебного заведения Анатолий Юдин дал пояснения о возможностях каждого из них.
Краснодарское высшее военное авиационное училище обучает лётчиков с 1938 года. Сегодня здесь проводится подготовка летного состава по пяти военным специальностям высшего образования для оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и морской авиации. С сентября 2017 года учебное заведение начало обучение курсантов-девушек.
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«Хочу вас всех поздравить с наступающим праздником. Хороший, весенний праздник, очень добрый. Желаю вам и успехов по службе, и семейного счастья. Уверен, что всё у вас получится, потому что вы люди с характером. Целенаправленно действуете, идёте к своей цели», - сказал глава государства.
Перед началом встречи президент вместе с министром обороны, полномочным представителем Президента в Южном федеральном округе Владимиром Устиновым и губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым осмотрел учебно-тренировочный комплекс училища. В одном из классов главе государства продемонстрировали работу авиационных тренажеров. Начальник учебного заведения Анатолий Юдин дал пояснения о возможностях каждого из них.
Краснодарское высшее военное авиационное училище обучает лётчиков с 1938 года. Сегодня здесь проводится подготовка летного состава по пяти военным специальностям высшего образования для оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и морской авиации. С сентября 2017 года учебное заведение начало обучение курсантов-девушек.
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Сергей Калугин