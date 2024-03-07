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Путин поздравил цветами краснодарских лётчиц

07 марта 2024, 15:10
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин при посещении Краснодарского высшего военного авиационного училища поздравил его курсанток с наступающим весенним праздником, сообщили на сайте Кремля.
Поздравляя девушек с Международным женским днём, президент вручил каждой из них букет цветов и пожал руку.

«Хочу вас всех поздравить с наступающим праздником. Хороший, весенний праздник, очень добрый. Желаю вам и успехов по службе, и семейного счастья. Уверен, что всё у вас получится, потому что вы люди с характером. Целенаправленно действуете, идёте к своей цели», - сказал глава государства.


Проходя с цветами мимо министра обороны Сергея Шойгу, Владимир Путин пошутил: «Сергей Кужугетович, это не для вас».


Перед началом встречи президент вместе с министром обороны, полномочным представителем Президента в Южном федеральном округе Владимиром Устиновым и губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым осмотрел учебно-тренировочный комплекс училища. В одном из классов главе государства продемонстрировали работу авиационных тренажеров. Начальник учебного заведения Анатолий Юдин дал пояснения о возможностях каждого из них.

Краснодарское высшее военное авиационное училище обучает лётчиков с 1938 года. Сегодня здесь проводится подготовка летного состава по пяти военным специальностям высшего образования для оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и морской авиации. С сентября 2017 года учебное заведение начало обучение курсантов-девушек.

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Краснодарские лётчицы подарили Путину модель самолёта Як-130
07 марта 2024, 16:05

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Выпускницы Краснодарского высшего военного авиационного училища подарили российскому лидеру Владимиру Путину модель самолёта Як-130, об этом сообщает РИА Новости.
Накануне 8 Марта, глава российского государства нанёс визит в Краснодарское авиаучилище, чтобы встретиться с его ученицами и поздравить их с праздником.

Владимиру Путину провели экскурсию по учебному учреждению, а также показали работу авиатренажёров. За штурвалом одного из них удалось посидеть самому президенту.

Глава РФ испробовал свои навыки на тренажёре боевого самолёта Як-130, а затем ученицы авиаучилища подарили Путину модель этого самого самолёта.

Российский лидер вручил каждой из будущих лётчиц по букету цветов и пожал руку. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#8 марта
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Подмосковные спасатели креативно поздравили женщин с 8 Марта
07 марта 2024, 15:55

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Поздравление и необычную «живую» открытку приготовили работники Мособлпожспаса к Международному женскому дню, сообщает пресс-служба ведомства.
«Работники противопожарно-спасательной службы сделали праздничную открытку из средств тушения огня. Они развернули пожарный рукав и сложили из него надпись «С 8 Марта». Получившуюся композицию украсили сами спасатели с ведром, полным цветов», — говорится в сообщении.
Спасатели также передали женщинами самые тёплые слова в преддверии праздника, пожелали им счастья, здоровья, любви и уюта в доме.

Ранее сообщалось, что в Московской области проведут около 50 тематических ярмарок, посвящённых Международному женскому дню. На ярмарках можно будет приобрести продукты, произведённые на подмосковных фермах, подарки и сувениры ручной работы. Кроме того, всех гостей ярмарок ждут праздничные программы.

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#мособлпожспас
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#московская область
#подмосковье
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Россиянки назвали самые нежеланные подарки на 8 Марта
Опрос: Самыми нежеланными стали косметические наборы и сладости
07 марта 2024, 15:55

Фото: istockphoto.com/Yukikae4b

Опрос «АльфаСтрахования» показал, что россиянки не хотели бы получить в подарок на 8 Марта косметические наборы и сладости.
В числе желаемых же сюрпризов женщины называли туристические поездки, сертификаты на косметологические и массажные процедуры, на одежду и украшения.

При этом, многие опрошенные отметили, что на 8 Марта просто планируют отдыхать.

«24% из них с удовольствием примут в качестве подарка организацию уборки в квартире, а 14% предпочтут побыть наедине с семьёй, партнёром или вообще в одиночестве. При этом 36% женщин, наоборот, хотели бы провести этот день вне дома и максимально весело», — приводит RT текст исследования.

А до этого активисты начали организацию фестиваль «Говори по-русски». Как argumenti.ru, поддерживает такую инициативу и депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев считает, что такое мероприятие будет иметь патриотическое и нравственное значение для общества.

Ранее другой опрос показал, что среднестатистическому россиянину для счастья необходимо 215 тыс. рублей в месяц.

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#женщины
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#8 марта
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В Подмосковье сотрудники Госавтоинспекции провели акцию «Цветочный патруль»
07 марта 2024, 15:54

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Подмосковье работает цветочный патруль. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Всероссийские акции «Цветочный патруль» и «8 Марта в каждый дом!» проводятся ежегодно.

«В Красногорске замминистра транспорта Подмосковья Виталий Резанов вместе с руководителем окружного подразделения Александром Мельниковым и автоинспекторами поздравили автоледи с наступающим праздником и подарили тюльпаны и тематические сувениры. Женщины поблагодарили автоинспекторов за проявленное внимание и пообещали неукоснительно соблюдать правила дорожного движения», — подчеркнули в пресс-службе министерства.

Стоит отметить, что к акциям также присоединились волонтеры, СМИ, общественные организации и представители ​Правительства Подмосковья.

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#женщины
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#подмосковье
#госавтоинспекция
#праздник
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ТАСС: 18 марта в Москве пройдет концерт к 10-летию присоединения Крыма к России
07 марта 2024, 15:52

Фото: iStock/yulenochekk

Митинг-концерт на Красной площади к десятилетию воссоединения Крыма с Россией запланирован на 18 марта, сообщает ТАСС.
Митинг-концерт в Москве станет очередным подтверждением единения россиян и жителей Крыма и Севастополя. Сейчас ведется подготовка к мероприятию.

Ранее сообщалось, что в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, на котором за присоединение высказались 96,7% и 95,6% респондентов. Позже, 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав Российской Федерации.

Ожидается, что в митинг-концерте в этом году может принять участие и глава государства.

«На этой неделе ожидается совещание, где будет обсуждаться сценарий мероприятия», — сообщает ТАСС.

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Камеры «Безопасный регион» выявили свыше 16 тысяч дефектов в содержании территорий
07 марта 2024, 15:51

Фото: ГУСТ МО

Свыше 16 тысяч дефектов в содержании, зафиксированных камерами «Безопасный регион», устранили в течение зимы. Об этом сообщила пресс-служба главное управление регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
Инспекторы при помощи камер «Безопасный регион» смогли отследить более 16 тысяч нарушений в работе коммунальных организаций.

«За зиму сотрудники коммунального хозяйства устранили 16 332 дефекта, которые попались в объективы камер «Безопасный регион». Снегопады не один раз приходили в область, поэтому большая часть замечаний касалась уборки дорожек, проездов во дворах, парковок и других элементов от снега — здесь отработали более 1,7 тысяч недочетов. За контейнерными площадками наблюдаем круглый год, специалисты убрали более 140 навалов, приведя прилегающие зоны в порядок», — поделилась руководитель ГУСТ МО в ранге министра Светлана Аипова.

Также было устранено порядка 80 граффити на фасадах жилых домов и зданий.

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#нарушения
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Украинский БПЛА атаковал третий крупный металлургический завод РФ
07 марта 2024, 15:46

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

В Череповце Вологодской области на металлургическом заводе «Северсталь» утром 7 марта произошёл взрыв, сообщили очевидцы.
Позднее стало известно, что взрыв случился в районе четвертой домны металлургического комбината.

Как уточнили в пресс-службе «Северстали», которой принадлежит завод, в результате происшествия никто не пострадал. Инцидент произошёл утром около 5 часов 45 минут. Пресс-служба «Северстали» дала официальный комментарий.

«Сегодня утром в доменном производстве ЧерМК произошёл технологический инцидент. Пострадавших нет. Один из агрегатов выведен в запланированный ранее ремонт. Причины инцидента выясняются», - говорится в сообщении предприятия.
О том, что металлургический комбинат атаковал украинский беспилотник, рассказал в своём Telegram врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

«Инцидент на «Северстали» в Череповце произошел из-за атаки беспилотника», — написал он.

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#украина
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В Подмосковье проводят рейды по выявлению пьяных за рулём
07 марта 2024, 15:19

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Массовые рейды по выявлению нетрезвых водителей, а также нарушителей ПДД проводят в Московской области с начала недели, это особенно актуально в связи с длинными праздничными выходными, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Инспекторы дорожно-патрульной службы используют метод «массовой проверки», кроме того, проводится отработка отдельными группами нарядов ДПС», — отмечается в сообщении.
В министерстве добавили, что в период праздников на дорогах возрастает риск аварий с тяжёлыми последствиями, и призвали водителей не садиться за руль в нетрезвом виде, а также не позволять это делать своим родным и знакомым.

Рейды на дорогах Московской области будут проходить до 10 марта включительно.

О неправомерных действиях сотрудников полиции можно сообщить по телефону доверия подмосковного главка МВД: 7 (495) 692-70-66.

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Собянин: Панда Катюша вышла в большой вольер Московского зоопарка
07 марта 2024, 15:03

Фото: iStock/Hung_Chung_Chih

Маленькая панда Катюша вышла в большой вольер Московского зоопарка, об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своём Telegram-канале.
«До этого малышка вместе с мамой находилась в небольшом неэкспозиционном помещении, подготовленном специально для родов и первых месяцев жизни. Когда Катюша начала активно ходить и играть, зоологи приняли решение открыть заграждение в большой вольер», — сообщил глава столицы.

По его словам, в большом павильоне малышку можно будет увидеть уже 8 марта. Он также подчеркнул, что в вольере есть всё необходимое для маленькой панды: деревянные конструкции для лазания и отдыха и небольшой бассейн.
Напомним, первый в истории России детёныш большой панды родился в конце августа 2023 года в столичном зоопарке. Сейчас у малышки уже прорезались зубы, она начала активно перемещаться по вольеру. По словам зоологов, Катюша развивается правильно и полностью здорова.

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