Путин ловко пошутил, сравнив Грефа с умной колонкой

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что ему не нужна умная колонка, поскольку с ним всегда на связи глава Сбербанка Герман Греф.
«Зачем мне «Сбер», если у нас есть руководитель «Сбера», который всегда на связи? Греф Герман Оскарович, он всегда на связи», — заявил Путин, отвечая на вопрос - пользуется ли он какими-нибудь умными колонками, например, от «Сбера».
Так глава РФ пошутил, выступая на Всемирном фестивале молодёжи. Он проходит на полях образовательной платформы «Сириус», которая располагается в Краснодарском крае.
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