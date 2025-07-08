Путин назвал приоритетом для страны поддержку крепкой многодетной семьи
Приоритетом для страны является поддержка крепкой многодетной семьи, заявил президент России Владимир Путин в День семьи, любви и верности, 8 июля.
«Поддержка большой и крепкой многодетной семьи — наш безусловный стратегический приоритет. Это вопрос будущего народа России», — указал глава государства в обращении к участникам фестиваля «Россия. Соединяя сердца».Российский лидер призвал работать над мерами социальной, экономической и демографической политики. Для этого власти всех уровней, общественные и религиозные объединения должны взаимодействовать, добавил Путин.
Президент подчеркнул, что свадебный фестиваль проходит второй раз, но уже весьма популярен.