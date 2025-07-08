В Госдуме объяснили, что помешает Трампу получить Нобелевскую премию
Колесник: получить Нобелевскую премию Трампу не даст конфликт на Украине
Украинский и ближневосточный конфликты помешают президенту США Дональду Трампу получить Нобелевскую премию мира. Об этом пишет портал NEWS.ru со ссылкой на депутата Госдумы Андрея Колесника.
По мнению парламентария, в случае урегулирования кризиса на Украине номинировать на премию можно было бы и российского лидера Владимира Путина.
«Если бы Трамп выполнил предвыборные обещания, если бы сделал все для прекращения конфликта на Украине, получить Нобелевскую премию мира было в его силах. И как-то закончить конфликт на Ближнем Востоке. Тогда можно было бы думать, после остановки двух конфликтов. Но тогда, остановись конфликт на Украине, можно было и Путина номинировать», — сказал собеседник.Трамп пришел к власти 20 января 2025 года. Еще во время предвыборной кампании он говорил, что способен остановить украинский конфликт «за сутки». Затем сроки стали переноситься, а после хозяин Белого дома заявил, что «не называл конкретную дату» завершения боевых действий. Многие политики отмечали, что урегулирование ситуации зависит не только от Трампа. Говорилось, что у республиканца не хватает «рычагов».