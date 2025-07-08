«Не может не шокировать»: Песков высказался о самоубийстве Старовойта
Песков заявил, что самоубийство Старовойта не может не шокировать
Самоубийство экс-главы российского Минтранса Романа Старовойта «не может не шокировать нормальных людей», заявил прессе представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 8 июля. Он подчеркнул, что президенту России Владимиру Путину без промедления доложили о случившемся.
«Это не может не шокировать нормальных людей. Естественно, это шокировало и нас тоже. Идет следствие и это следствие призвано ответить на все вопросы», — прокомментировал Песков.
Он добавил, что рассуждать на тему гибели чиновника могут представители СМИ и политологи, но не официальные власти.
Романа Старовойта сняли с должности министра транспорта накануне в понедельник, 7 июля. Через несколько часов стало известно о его самоубийстве. Тело бывшего главы Курской области нашли в Одинцово.