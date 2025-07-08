«Не может не шокировать»: Песков высказался о самоубийстве Старовойта

08 июля 2025, 12:45

Песков заявил, что самоубийство Старовойта не может не шокировать

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Самоубийство экс-главы российского Минтранса Романа Старовойта «не может не шокировать нормальных людей», заявил прессе представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 8 июля. Он подчеркнул, что президенту России Владимиру Путину без промедления доложили о случившемся.







«Это не может не шокировать нормальных людей. Естественно, это шокировало и нас тоже. Идет следствие и это следствие призвано ответить на все вопросы», — прокомментировал Песков.