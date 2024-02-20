Путин назвал себя единственным гарантом из-за «диктатуры»

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин в шутку заявил, что на форуме Агентства стратегических инициатив фактически царит «диктатура». Его слова приводит РИА Новости.
По словам российского лидера, на мероприятии организована достаточно строгая модерация. В этом контексте он назвал себя «единственным гарантом».
Напомним, во вторник, 20 февраля, президент Владимир Путин принял участие в пленарном заседании четвёртого ежегодного форума «Сильные идеи для нового времени», которое организовало «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Мероприятие проходит ежегодно с 2020 года по поручению главы государства.
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«Вот видите, как у нас - диктатура фактически. Я единственный гарант», — пошутил Путин.
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Екатерина Шмакова