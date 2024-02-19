Путин поручил Кабмину сосредоточиться на увеличении реальных доходов россиян

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в нынешнем году сосредоточиться на увеличении реальных доходов граждан страны. Кабинет министров вместе с Центробанком и региональными властями должны уделить этому вопросу особое внимание.
По словам президента, особое внимание следует уделить динамике увеличения доходов граждан, у которых изначально этот уровень невысок, а также дальнейшее снижение уровня бедности в стране. Также Владимир Путин поручил правительству заняться обеспечением народосбережения, защитой материнства и детства, поддержкой семей, имеющих детей, а также укреплением семейных ценностей, напомнив, что 2024 год в России объявлен Годом семьи.
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Александр Бойцов