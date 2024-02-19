Путин поручил выплачивать миллион за третьего ребенка в одном регионе

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Президент России Владимир Путин поручил ввести выплаты на третьего ребёнка в Чукотке и других субъектах Дальневосточного округа. Там, по его словам, показатель многодетности ниже среднего.
«Распространить реализованный в Приморском крае в 2023 году пилотный проект, предусматривающий выплату одного миллиона рублей при рождении третьего и последующих детей, на Чукотский автономный округ и другие субъекты Российской Федерации, которые входят в состав Дальневосточного федерального округа и в которых суммарный коэффициент рождаемости третьего и последующих детей ниже среднего по этому федеральному округу», — говорится в документе.Читайте также:
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Екатерина Шмакова