Путин назвал угрозу для суверенитета России

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)
Экстремизм в любом его обличии угрожает суверенитету России и безопасности граждан. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время видеообращения с поздравлениями для сотрудников органов внутренних дел, которые 10 ноября отмечают профессиональный праздник. По его словам, для борьбы с экстремизмом необходимы активность и наступательность.
«Активность и наступательность необходимы и в пресечении экстремизма. В любой форме, в любом обличии он угрожает нашему суверенитету, конституционному порядку и безопасности людей», — отметил он.Российский лидер также подчеркнул, что граждане ждут от работников органов внутренних дел новых достижений и еще большей отдачи.
Ранее Владимир Путин подписал закон, подразумевающий ужесточение наказания за организацию незаконной миграции. Соответствующий документ появился на официальном портале правовых актов. Поправки будут внесены в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ.
Читайте также:
Путин ужесточил наказание для организаторов незаконной миграции
Путин подписал закон, который запрещает третьим лицам принимать экзамены у мигрантов
Путин ратифицировал договор о стратегическом партнёрстве между РФ и КНДР
Данил Пономарев