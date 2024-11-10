Путин назвал угрозу для суверенитета России

Экстремизм в любом его обличии угрожает суверенитету России и безопасности граждан. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время видеообращения с поздравлениями для сотрудников органов внутренних дел, которые 10 ноября отмечают профессиональный праздник. По его словам, для борьбы с экстремизмом необходимы активность и наступательность.