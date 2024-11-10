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Путин назвал угрозу для суверенитета России

Путин: экстремизм в любом виде угрожает суверенитету России и безопасности людей
Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Экстремизм в любом его обличии угрожает суверенитету России и безопасности граждан. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время видеообращения с поздравлениями для сотрудников органов внутренних дел, которые 10 ноября отмечают профессиональный праздник. По его словам, для борьбы с экстремизмом необходимы активность и наступательность.
«Активность и наступательность необходимы и в пресечении экстремизма. В любой форме, в любом обличии он угрожает нашему суверенитету, конституционному порядку и безопасности людей», — отметил он.
Российский лидер также подчеркнул, что граждане ждут от работников органов внутренних дел новых достижений и еще большей отдачи.



Ранее Владимир Путин подписал закон, подразумевающий ужесточение наказания за организацию незаконной миграции. Соответствующий документ появился на официальном портале правовых актов. Поправки будут внесены в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

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Путин ужесточил наказание для организаторов незаконной миграции
Путин подписал закон об ужесточении наказания за организацию незаконной миграции
10 ноября 2024, 00:17

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал закон, подразумевающий ужесточение наказания за организацию незаконной миграции. Соответствующий документ появился на официальном портале правовых актов. Поправки будут внесены в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ.
Изменения коснутся статей об организации незаконной миграции, а также фиктивную регистрацию и постановку на учет иностранцев и лиц без гражданства. С момента подписания закона организация незаконной миграции, совершенная группой лиц или для тяжких преступлений, будет считаться особо тяжким преступлением.

Ранее Владимир Путин запретил передавать посредникам права и обязанности по проведению комплексного экзамена для мигрантов. Соответствующий документ также появился на официальном портале опубликования правовых актов. Соглашение закладывает фундамент всеобъемлющего стратегического партнерства РФ и КНДР. Мигранты обязаны сдать экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации, чтобы они могли получить разрешение о временном проживании, разрешение на работу или патент, вид на жительство.

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Путин подписал закон, который запрещает третьим лицам принимать экзамены у мигрантов
09 ноября 2024, 22:38

Фото: istockphoto/ Ritthichai

Президент России Владимир Путин запретил передавать посредникам права и обязанности по проведению комплексного экзамена для мигрантов. На сайте официального опубликования правовых актов появились соответствующие изменения в законе «О правовом положении иностранных граждан в РФ».
Мигранты обязаны сдать экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации, чтобы они могли получить разрешение о временном проживании, разрешение на работу или патент, вид на жительство. Ранее это тестирование имели право принимать третьи лица на коммерческой основе. Сейчас экзаменовать и выдавать подтверждающие сдачу теста документы могут лишь госучреждения из перечня правительства РФ.

Правительство будет включать новых экзаменаторов в список, учитывая предложения Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Оно также будет согласовывать кандидатов с МВД и Рособрнадзором.

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#рф
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В Коломне прошёл православный фестиваль молодёжи
09 ноября 2024, 19:50

Фото: Дмитрий Проскурин

В Коломенской духовной семинарии прошёл пятый православный фестиваль молодёжи «День народного единства», в котором участвовало больше 160 детей и подростков из православных и общественных объединений, информирует пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
На мероприятии был молебен, молодёжь побывала на экскурсии по Коломенской семинарии, а также на конференции с участием митрополита Крутицкого и Коломенского Павла.

Министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе поблагодарила Владыку Павла и отметила, что именно он предложил масштабировать традиционные дни православной молодёжи.

«Русская Православная Церковь принимает активное участие в жизни наших молодых ребят. Спасибо за то, что вы всегда рядом, за ваши добрые слова, молитвы, за то, что с вами всегда становится тепло, легко и уверенно. Важно, чтобы ребята окунались в эту атмосферу, знали, что мы поддерживаем их и наставляем на правильный путь», — подчеркнула Швелидзе.

Перед началом конференции «Народное единство. Вчера и сегодня» митрополит Крутицкий и Коломенский Павел провели торжественный молебен — его совершили в Трехсвятительском храме Коломенской семинарии.

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#московская область
#рпц
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Московская клиника предложила бесплатно оплодотворить клиенток спермой Павла Дурова
RTVI: московская клиника ЭКО бесплатно оплодотворяет клиенток спермой Дурова
09 ноября 2024, 19:27

Павел Дуров (Фото: riamediabank.ru/Валерий Левитин)

Одна из московских клиник предложила клиенткам бесплатно пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) с использованием донорской спермы основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом сообщает RTVI.
Уточняется, что все расходы за процедуру якобы взял на себя сам Дуров. Согласно информации источника, чтобы получить услугу, необходимо пройти особый отбор.

По словам представителя клиники, биоматериал оказался в распоряжении медучреждения благодаря стечению обстоятельств.

Напомним, 29 июля этого года Павел Дуров написал в своем Telegram-канале, что 15 лет назад к нему обратился друг, который не мог иметь детей, и попросил поделиться биологическим материалом. Сначала Дуров подумал, что это шутка, после чего все же пошел и сдал сперму. На 2024 год у предпринимателя есть более ста биологических детей в 12 странах мира.

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#клиника
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В Северном Бутове очистили Верхний Салтыковский пруд
09 ноября 2024, 18:45

Фото: istockphoto/ Marinela Malcheva

Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по реабилитации Верхнего Салтыковского пруда, который расположен в районе Северное Бутово на юго-западе Москвы, информирует заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Пруд находился в плохом состоянии: на дне накопилось много ила, из-за чего появилось большое количество водорослей. Также нарушилась береговая линия.

«В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда, теперь это вновь комфортное место для отдыха горожан», — передал заместитель мэра.

Пётр Бирюков отметил, что водоём очистили от ила — извлекли отложения объёмом ​325 кубических метров, ​отремонтировали конструкцию береговых полос протяжённостью боле 140 метров, а также сформировали зону биоплато — в ней высадили более 1,8 тысячи водных растений.

Ранее сообщали, что на юго-западе Москвы началась реабилитация Соловьиного пруда. Водоём расположен в зоне жилой застройки.

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Депутат Хинштейн: российский флаг на автономерах станет обязательным в 2024 году
09 ноября 2024, 18:19

Фото: iStock/Ivan Reshetnikov

Изменения в ГОСТ, которые закрепляют обязательное присутствие российского флага на автомобильных номерах, будут внесены в этом году. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы Александр Хинштейн.
По словам парламентария, данная инициатива пришла «из народа» — с такой идеей выступил его подписчик в социальной сети. Хинштейн добавил, что после этого он обратился с соответствующим предложением в ГУОБДД МВД РФ.

В мае текущего года депутат выступал с жалобой на отсутствие триколора на номерах. Тогда сообщалось, что водителей, которые уже получили номера без триколора, поправки касаться не будут. На сегодняшний день действует ГОСТ 1993 года, который допускает изготовление и установку на машини номеров как с российским триколором, так и без него.

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#закон
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#депутат
#рф
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Иностранцев, которые не принесли присягу, будут лишать гражданства
09 ноября 2024, 18:19

Фото: istockphoto/ Dmitry Andreev

С 23 ноября 2024 года люди, получившие гражданство РФ, могут его лишиться, если не пройдут процедуру принесения присяги гражданина, информирует «МВД Медиа».
«С 23 ноября 2024 г. такие лица будут считаться не приобретшими гражданства России, а решения о приеме их в российское гражданство — недействительными», — указали в МВД.

Данное требование не относится к тем, кто успел получить паспорт Российской Федерации до введения обязанности по принесению присяги гражданина, а это произошло 1 сентября 2017 года. Также не лишатся документа РФ те, кого освободили от принесения присяги на дату приема в российское гражданство.

Ранее в Кузбассе сотрудники полиции аннулировали гражданство РФ двум мигрантам из Средней Азии — они отказались встать на воинский учёт. МВД наложило запрет на въезд в Россию на 25 лет. Ранее выданные им документы признаны недействительными и изъяты.

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#гражданство
#мвд
#паспорт
#рф
#россия
#мигранты
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США могут грозить землетрясения силой девять баллов и 30-метровые цунами
09 ноября 2024, 18:09

Фото: istockphoto/Petrovich9

В Соединённых Штатах могут произойти землетрясения силой до девяти баллов по шкале Рихтера. Эти подземные толчки в свою очередь способны спровоцировать цунами высотой до 30 метров.
Такие тревожные прогнозы сейсмологов передаёт британская газета Daily Mail. Дело в том, что учёные обнаружили признаки приближающегося природного катаклизма, изучая разлом при помощи высокоточного картографирования под водой. Исследования проводились в Каскадной зоне субдукции протяжённостью 970 километров от юга Канады до Северной Калифорнии. В ходе высокоточной подводной съёмки было выявлено четыре опасных сегмента.

Эксперты очень встревожены. По их мнению, на Соединённые Штаты из-за нестабильного состояния земной коры под океаном могут обрушится небывалые природные катаклизмы. Огромные цунами, вызванные мощными землетрясениями, могут угрожать побережью нескольких штатов.

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#сша
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Космонавт Федяев рассказал о «заразном» сне, который многим снится на орбите
Космонавт Федяев: На орбите часто снятся встречи на Земле с удивлёнными друзьями
09 ноября 2024, 17:51

Фото: istockphoto/forplayday

Космонавтам на орбите часто снится, что они встречают на Земле своих друзей и знакомых, а те очень удивляются этой встрече. Об этом рассказал российский лётчик-космонавт Андрей Федяев.
На фестивале «Наука 2.0» он отметил, что многие товарищи-космонавты рассказывали ему о таком сне. Когда идёшь по городу, а на встречу — кто-то из приятелей. И очень удивляются при этом.

«Привет! А ты что тут делаешь? Ты же в космосе должен быть!», — процитировал космонавт знакомого из сна.

Федяев предположил, что, рассказывая о своём сне, человек как бы программирует собеседника, а тому потом снится то же самое.

«Один рассказал, а дальше — пошло-поехало», — улыбается космонавт.

Сам он, по его словам, эту «космическую заразу» не подхватил. Ему снились обычные сны, примерно те же, что и на Земле.

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#наука
#космонавт
#человек
#космонавты
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