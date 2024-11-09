Путин подписал закон, который запрещает третьим лицам принимать экзамены у мигрантов

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Президент России Владимир Путин запретил передавать посредникам права и обязанности по проведению комплексного экзамена для мигрантов. На сайте официального опубликования правовых актов появились соответствующие изменения в законе «О правовом положении иностранных граждан в РФ».
Мигранты обязаны сдать экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации, чтобы они могли получить разрешение о временном проживании, разрешение на работу или патент, вид на жительство. Ранее это тестирование имели право принимать третьи лица на коммерческой основе. Сейчас экзаменовать и выдавать подтверждающие сдачу теста документы могут лишь госучреждения из перечня правительства РФ.
Правительство будет включать новых экзаменаторов в список, учитывая предложения Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Оно также будет согласовывать кандидатов с МВД и Рособрнадзором.
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Ольга Енгалычева