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Путин ратифицировал договор о стратегическом партнёрстве между РФ и КНДР

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Северной Кореей. Соответствующий документ появился на официальном портале опубликования правовых актов.
«Ратифицировать договор о всеобъемлющем партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно Демократической Республикой», — следует из документа.

Сам договор Владимир Путин подписал в Пхеньяне 19 июня в 2024 году после завершения переговоров председателем КНДР Ким Чен Ыном.



Данный договор закладывает фундамент всеобъемлющего стратегического партнерства РФ и КНДР. Он основан на принципах взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной неприкосновенности, невмешательства во внутренние дела. Документ также будет способствовать установлению справедливого многополярного миропорядка.

С даты обмена ратификационными грамотами между РФ и КНДР договор вступит в силу. Он бессрочный.

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#сотрудничество
#рф
Евросоюз анонсировал 15-й пакет антироссийских санкций
Боррель: ЕС готовит 15-й пакет санкций против России
09 ноября 2024, 21:52

Фото: istockphoto.com/ru/sinonimas

ЕС готовит 15-й пакет антироссийских санкций из-за конфликта на Украине. Об этом сообщил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции в Киеве, передает пресс-служба Еврокомиссии.
Боррель также призвал ужесточить борьбу с обходом санкций. Согласно информации издания Politico, 15-й пакет санкций против России будет направлен против российского экспорта энергоносителей, в особенности против СПГ.

Напомним, в апреле текущего года Европейский союз анонсировал 14-й пакет антироссийских санкций. Он предусматривает запрет реэкспорта российского СПГ через европейские порты. Однако государства ЕС продолжают его закупать.

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Захарова назвала популизмом слова фон дер Ляйен о прекращении поставок СПГ из РФ
09 ноября 2024, 21:31

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о замене сжиженного газа из РФ американским. Об этом Захарова написала в своем Telegram-канале.
Уточняется, что со стороны главы ЕК данное предложение прозвучало в адрес избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Дипломат обратила внимание, что Европа ищет краткосрочные объемы, поскольку намерена значительно сокращать потребление газа в дальнейшем.

«А краткосрочные карго стоят одинаково: цена на них отталкивается от рынка поставки, а не от рынка происхождения», — заключила Захарова.

Ранее член комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявил, что экспорт газа в страны Европейского союза продолжается.

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В США заявили о желании Трампа разделить Китай, Россию и КНДР
The Hill: Трамп намерен разорвать связи между Китаем, Россией, Ираном и КНДР
09 ноября 2024, 20:52

Дональд Трамп (Фото: riamediabank.ru/Кейтлин Оукс)

Избранный президент США Дональд Трамп хочет разорвать союз России, Китая, Ирана и Северной Кореи. Об этом сообщили американские эксперты, передает The Hill.
Уточняется, что Трамп собирается «сочетать воинственные угрозы с дружескими отношениями», чтобы разделить эти государства. Дипломаты называют РФ, КНР, Иран и КНДР «осью агрессоров» и CRINK — по первым буквам англоязычных названий. По данным экспертов, CRINK стремится противостоять главенству Соединенных Штатов на мировой арене.

Старший научный сотрудник аналитического Центра новой американской безопасности Андреа Кендалл-Тэйлор подчеркнул, что CRINK связывают глубокие и прочные отношения. В то же время избранный глава США подходит к каждому из государств без сильной поддержки союзников, по этой причине он находится в проигрышном положении.

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Боррель призовёт Запад поддерживать Украину из-за неопределённости в планах Трампа
09 ноября 2024, 20:43

Жозеп Боррель (Фото: riamediabank/Стрингер)

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель во время своего визита на Украину объявил, что на Совете министров иностранных дел и министерств обороны стран ЕС он призовет к наращиванию помощи Киеву на фоне неопределенности в планах Дональда Трампа.
«Я всегда призывал помогать больше и быстрее. Это мой постоянный призыв – больше и быстрее, и он остается актуальным: больше военной помощи, больше тренировочных усилий, быстрее поставки, больше денег, а также разрешение поражать противника на его территории», — сказал Жозеп Боррель.

Представитель Евросоюза также заявил, что на данный момент сложно делать предположения о планах администрации Дональда Трампа, так как неизвестна позиция Соединённых Штатов Америки в отношении украинского конфликта на фоне переизбрания президента.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что Владимир Зеленский шокирован победой Дональда Трампа на выборах президента США, так как он боится завершения украинского конфликта.

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Фицо: Зеленский шокирован, что Трамп победил на выборах президента США
09 ноября 2024, 19:16

Дональд Трамп (Фото: istockphoto/olya_steckel)

Владимир Зеленский шокирован победой Дональда Трампа на выборах президента США, потому что он боится завершения украинского конфликта, информирует премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
«Я собственными глазами видел Зеленского на пресс-конференции в Будапеште. Вы когда-нибудь видели человека, который боится, что закончится война? Я его видел, его звали Зеленский. Зеленский шокирован тем, что выиграл Трамп и могла бы произойти остановка помощи со стороны США», — поделился Роберт Фицо в эфире программы «Субботние диалоги».

По словам политика из Словакии, Владимир Зеленский беспокоится, потому что у него нет политического мандата. Украина рассчитывает на крупные финансовые займы. Роберт Фицо ещё обратил внимание, что одно из предвыборных обещаний Дональда Трампа — завершение конфликта на Украине за 24 часа. Осуществить это в кратчайшие сроки, скорее всего, не выйдет, но, по словам премьер-министра Словакии, американский политик будет стараться продемонстрировать результаты в решении украинского кризиса.

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Daily Mail: Барак и Мишель Обама сойдут с политической сцены после победы Трампа
09 ноября 2024, 18:50

Барак Обама (Фото: riamediabank.ru/Алексей Дружинин

Чета Барака и Мишель Обамы практически исчезнет с политической сцены после победы на выборах на пост главы государства Дональда Трампа. Об этом заявил биограф экс-президента США с африканскими корнями Дэвид Гарроу.
Его слова приводит британская газета Daily Mail. Раньше Обама выступал на мероприятиях в поддержку вице-президента США Камалы Харрис и активно критиковал Трампа. Биограф экс-президента подверг критике манеру общения Обамы с избирателями в штате Пенсильвания.

По словам Гарроу, Обама и его супруга Мишель разговаривали с людьми «свысока», а их «напыщенный тон и высокомерие, особенно по отношению к чернокожим мужчинам», скорее навредили Харрис, чем помогли.

Гарроу считает, что то, как Обама ​общался с избирателями, а также победа Трампа на президентских выборах, снизят политическую значимость 44-го президента США до уровня Билла Клинтона, если не ниже. По словам биографа, Обама сильно переживает по поводу своего политического наследия, которое сильно пострадало в тот момент, когда Трамп одержал победу.
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#трамп
#президент
#камала харрис
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Премьер Словакии Фицо: Евросоюз знает о тяжёлом положении Украины на передовой
09 ноября 2024, 18:13

Роберт Фицо (Фото: riamediabank.ru/Алексей Витвицкий)

В Евросоюзе наконец начали осознавать, что Украина находится в крайне тяжёлом положении. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на саммите Европейского политического сообщества.
Он подчеркнул, что получена совершенно определённая информация о военной ситуации на Украине, из которой стало совершенно очевидно, что Украина проигрывает в противостоянии с Россией. Слова политика передаёт телеканал Televízia TA3. Фицо также добавил, что антироссийские санкции, на которые уповали в ЕС, не дали желаемого эффекта.

«Наша стратегия не работает», — резюмировал словацкий премьер.

Ранее Фицо заявил, что предпримет все необходимые шаги, чтобы восстановить и нормализовать отношения с Россией, когда это станет возможно. По его словам, совершенно не правильно из-за украинского конфликта делать вид, будто России не существует.

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Захарова: На пост посла России в США рассматривается только один кандидат
09 ноября 2024, 17:03

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

На пост посла Российской Федерации рассматривается только один кандидат. В настоящее время идёт процесс оформления всех необходимых документов.
Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Отвечая на вопрос, известны ли какие-то кандидатуры на место главы российской дипломатической миссии в Вашингтоне она ответила, что речь идёт «не о кандидатурах, а о кандидатуре».

«Процесс оформления документов уже запущен, человек проходит все положенные организационные этапы», — сказала дипломат.

Она также отметила, что существует определённый порядок, согласно которому МИД не комментирует назначение послов в иностранные государства. Это целиком и полностью прерогатива президента Российской Федерации, подчеркнула спикер министерства.

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#дипломат
#рф
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Центризбирком Молдавии утвердил результаты выборов президента республики
09 ноября 2024, 16:39

Фото: istockphoto/DesignRage

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии утвердила окончательные результаты выборов президента республики. Победу в них одержала действующая лидер страны Майя Санду.
По информации ЦИК, явка на второй тур голосования, который прошёл 3 ноября, составила 54% граждан страны. К завершению работы избирательных участков их посетили около 1,7 миллиона жителей республики, что больше, чем в первом туре, когда явка избирателей составила 51,67%.

По ходу второго тура кандидат от оппозиции, бывший генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло незначительно опережал Санду, но после подсчёта голосов молдаван, проживающих за границей, победителем была объявлена Санду. Представители оппозиционной Партии социалистов заявили, что не признают голосования на зарубежных участках, благодаря которому Санду одержала победу, и назвали её «президентом диаспоры».

Депутат Государственной думы от Республики Крым, член думского комитета по безопасности Михаил Шеремет сравнил выборы в Молдавии с государственным переворотом.

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