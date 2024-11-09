Путин ратифицировал договор о стратегическом партнёрстве между РФ и КНДР

Чета Барака и Мишель Обамы практически исчезнет с политической сцены после победы на выборах на пост главы государства Дональда Трампа. Об этом заявил биограф экс-президента США с африканскими корнями Дэвид Гарроу.

Его слова приводит британская газета Daily Mail. Раньше Обама выступал на мероприятиях в поддержку вице-президента США Камалы Харрис и активно критиковал Трампа. Биограф экс-президента подверг критике манеру общения Обамы с избирателями в штате Пенсильвания.



По словам Гарроу, Обама и его супруга Мишель разговаривали с людьми «свысока», а их «напыщенный тон и высокомерие, особенно по отношению к чернокожим мужчинам», скорее навредили Харрис, чем помогли.



Гарроу считает, что то, как Обама ​общался с избирателями, а также победа Трампа на президентских выборах, снизят политическую значимость 44-го президента США до уровня Билла Клинтона, если не ниже. По словам биографа, Обама сильно переживает по поводу своего политического наследия, которое сильно пострадало в тот момент, когда Трамп одержал победу.

Александр Бойцов