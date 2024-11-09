Путин ратифицировал договор о стратегическом партнёрстве между РФ и КНДР

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Северной Кореей. Соответствующий документ появился на официальном портале опубликования правовых актов.
«Ратифицировать договор о всеобъемлющем партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно Демократической Республикой», — следует из документа.
Сам договор Владимир Путин подписал в Пхеньяне 19 июня в 2024 году после завершения переговоров председателем КНДР Ким Чен Ыном.
Данный договор закладывает фундамент всеобъемлющего стратегического партнерства РФ и КНДР. Он основан на принципах взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной неприкосновенности, невмешательства во внутренние дела. Документ также будет способствовать установлению справедливого многополярного миропорядка.
С даты обмена ратификационными грамотами между РФ и КНДР договор вступит в силу. Он бессрочный.
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Ольга Енгалычева