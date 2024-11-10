Путин ужесточил наказание для организаторов незаконной миграции

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин подписал закон, подразумевающий ужесточение наказания за организацию незаконной миграции. Соответствующий документ появился на официальном портале правовых актов. Поправки будут внесены в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ.
Изменения коснутся статей об организации незаконной миграции, а также фиктивную регистрацию и постановку на учет иностранцев и лиц без гражданства. С момента подписания закона организация незаконной миграции, совершенная группой лиц или для тяжких преступлений, будет считаться особо тяжким преступлением.
Ранее Владимир Путин запретил передавать посредникам права и обязанности по проведению комплексного экзамена для мигрантов. Соответствующий документ также появился на официальном портале опубликования правовых актов. Соглашение закладывает фундамент всеобъемлющего стратегического партнерства РФ и КНДР. Мигранты обязаны сдать экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации, чтобы они могли получить разрешение о временном проживании, разрешение на работу или патент, вид на жительство.
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