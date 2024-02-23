Путин: бойцы СВО – подлинные герои России

Фото: Официальный сайт Кремля
Бойцы специальной военной операции (СВО) считаются настоящими героями России. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении, приуроченному ко Дню защитника Отечества.
Российский лидер отметил, что участники специальной военной операции ведут борьбу за правду и справедливость, проявляют мужество и отвагу, защищая Россию.
Путин отметил, что 23 февраля – один из самых почитаемых в России праздников. По словам главы государства, День защитника Отечества «широко отмечается по всей стране, во всех коллективах и семьях, в каждом городе или селе». Глава государства добавил, что россияне гордятся национальными армией и флотом, чья боеготовность является залогом безопасности страны.
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«Мы гордимся вами, восхищаемся вашим мужеством и ценим ваши достижения», – сказал президент.
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Александр Климов