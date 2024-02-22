Путин прибыл с рабочей поездкой в Чувашию

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин приехал из Казани в Чебоксары с рабочей поездкой. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава государства прибыл в Казань 21 февраля, он поучаствовал в церемонии открытия «Игр будущего» и провел несколько двусторонних встреч - с главами Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Республики Сербской.
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Элина Позднякова