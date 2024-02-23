Путин заявил об увеличении поставок танков и БПЛА в ВС РФ

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Поставки танков, беспилотников и другого вооружения по заказу Вооруженных сил России за последние годы выросли в несколько раз, а производство перспективных образцов и внедрение искусственного интеллекта в военную отрасль переходят на следующий этап. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня защитника Отечества.
Президент отметил, что в последние годы предприятия военно-промышленного комплекса наращивают производство и поставки наиболее востребованного вооруженными силами оружия.
Следующие задачи – разработка и серийное производство перспективных образцов, внедрение в военную сферу технологий искусственного интеллекта, подчеркнул Путин.
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«Прежде всего, высокоточных средств поражения и беспилотных летательных аппаратов разных типов, танков, бронемашин, артиллерии, а также систем ПВО, контрбатарийной борьбы, средств связи и разведки», – перечислил глава государства.
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Александр Климов