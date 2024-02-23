Путин назвал важнейшую ценность России

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Президент России Владимир Путин назвал верность Отечеству главной ценностью России. Об этом глава государства заявил в видеообращении, посвященному Дню защитника Отечества.
«Преданность Отчизне, святой долг беречь ее, отстаивать каждую пядь своей земли всегда были и остаются нашими важнейшими непререкаемыми ценностями», – сказал российский лидер. Путин также отметил, что защитники Родины окружены любовью народа.
Выступая с обращением, президент указал, что бойцы специальной военной операции (СВО) – настоящие герои России, сражающиеся за правду и справедливость, проявляющие мужество и отвагу.
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«Преданность Отчизне, святой долг беречь ее, отстаивать каждую пядь своей земли всегда были и остаются нашими важнейшими непререкаемыми ценностями», – сказал российский лидер. Путин также отметил, что защитники Родины окружены любовью народа.
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Александр Климов