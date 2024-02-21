Путин отметил героизм российских лётчиков на СВО

Фото: сайт Кремля
Армия России смогла добиться перелома на самых сложных участках спецоперации также благодаря героизму бойцов ВКС. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на церемонии вручения госнаград воинским частям ВКС.
«Благодаря их героическим действиям и безупречной подготовке удалось добиться перелома на самых сложных участках фронта», - отметил президент России.
21 февраля на аэродроме Чкаловский Путин вручил государственные награды руководителям воинских частей и подразделений Воздушно-космических сил, отличившимся в ходе специальной военной операции на Украине.
На аэродроме Верховного Главнокомандующего России встретил министр обороны Сергей Шойгу. В своей речи глава государства особо отметил мужество и героизм военнослужащих ВКС, которые продемонстрировали высочайший профессионализм, отвагу и самоотверженность в боях.
Читайте также:
Путин прибыл в Казань, где встретится с некоторыми зарубежными лидерами
Путин призвал улучшить подготовку будущих учителей
Путин: в РФ толерантно относятся к людям нетрадиционной сексуальной ориентации
Элина Позднякова