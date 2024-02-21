Путин вручил награды отличившимся в СВО военнослужащим Воздушно-космических сил

Фото: kremlin.ru
21 февраля на аэродроме Чкаловский президент России Владимир Путин вручил государственные награды руководителям воинских частей и подразделений Воздушно-космических сил, отличившимся в ходе специальной военной операции на Украине.
На аэродроме Верховного Главнокомандующего России встретил министр обороны Сергей Шойгу. В своей речи глава государства особо отметил мужество и героизм военнослужащих ВКС, которые продемонстрировали высочайший профессионализм, отвагу и самоотверженность в боях.
Отличившиеся в боях воинские подразделения были награждены государственными наградами.
Орденом Жукова награждена 15-я бригада армейской авиации. Летчики этой бригады сыграли решающую роль в достижении перелома на сложнейших участках фронта. Ордена Кутузова удостоен 487-й отдельный вертолетный полк. Пилоты этого полка неоднократно проявляли исключительную храбрость и профессионализм в ходе боевых действий. Они подавили огневые точки противника, осуществляли поисково-спасательные операции и обеспечивали огневую поддержку наземных войск.
В ходе церемонии Владимир Путин передал военным командирам космических войск подносную икону-складень «Спас-Нерукотворный». Образ Христа, издавна почитаемый как покровителя российского воинства, займет место в главном храме Воздушно-космических сил - храме Вознесения Господня за Серпуховскими воротами.
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Отличившиеся в боях воинские подразделения были награждены государственными наградами.
В ходе церемонии Владимир Путин передал военным командирам космических войск подносную икону-складень «Спас-Нерукотворный». Образ Христа, издавна почитаемый как покровителя российского воинства, займет место в главном храме Воздушно-космических сил - храме Вознесения Господня за Серпуховскими воротами.
«Пусть эта икона и впредь хранит, оберегает наших бойцов, укрепляет их в служении, в справедливой борьбе за правое дело, за наш народ, за нашу Россию», - сказал Владимир Путин при вручении.В преддверии Дня защитников Отечества Владимир Путин поздравил военнослужащих ВКС и выразил им глубокую признательность за их подвиги и самоотверженную службу. Он подчеркнул, что солдаты и офицеры ВКС являются гордостью России и достойным примером для будущих поколений защитников Родины.
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Сергей Калугин