Путин назвал виновных во всплеске кори в России

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что всплеск кори в России возник из-за прибытия трудовых мигрантов из стран с низкой иммунизацией, а также переезда людей из Украины, где иммунизация находится на очень низком уровне.
«Всплеск заболевания в мире по кори наблюдается один раз в четыре года. Это связано с низкой иммунизацией в тех странах, откуда прибывают трудовые мигранты и с Украины, потому что оттуда к нам переехали миллионы людей», - рассказал глава государства.
По его словам, на Украине и раньше иммунизация находилась на очень низком уровне, отметив, что в настоящее время он стал еще ниже.
Напомним, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине.
В 2022 году в Кремле решили отказаться от такого формата общения с гражданами. Кроме того, не состоялась и большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, где он дает ответы на вопросы журналистов.
В этом году было принято решение объединить два мероприятия в одно. Так, президент сможет пообщаться и с представителями СМИ, и с простыми россиянами.
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