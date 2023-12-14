Воробьёв ответил на вопрос «Прямой линии» с президентом о строительстве больницы в Балашихе

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва
«В Балашихе ЦРБ постройки 1966 года. Когда построят новую? Да, мы не Москва, но в больнице нуждаемся», – отметил житель.Воробьёв поблагодарил Владимира Путина за поддержку большого проекта строительства новой большой больницы в Балашихе.
«Она нужна для всего востока Подмосковья, это более 1 млн человек. 6 декабря мы заключили госконтракт на строительство. Это будет большая многопрофильная клиника на 1,2 тыс коек и 300 посещений в смену со в современными технологиями и квалифицированными кадрами», – написал глава региона в своём телеграм-каналеПо словам губернатора, в больнице будет шесть блоков: два хирургических, центральный с приёмным отделением, реанимацией и операционными, терапевтический, служебно-бытовой, а также консультативно-диагностический центр.
«Мы активно работаем с федеральным правительством, чтобы начать строить как можно скорее. Больница появится на месте заброшенного госпиталя КГБ. Занимаемся проектной документацией. Планируем открыть медучреждение в 2027 году», – заключил Андрей Воробьёв.В четверг президент России Владимир Путин подводит итоги года в формате пресс-конференции, совмещённой с «Прямой линией».
Читайте также:
Путин рассказал, будет ли комиссия по оплате услуг ЖКХ
Путин рассказал о развитии новых регионов
Путин пояснил отход российских военных на левом берегу Днепра