Радио1
Главная / Новости / Общество/ Путин пообещал развить первичное звено здравоохранения

Путин пообещал развить первичное звено здравоохранения

Путин заявил о включении развития первичного звена в президентскую программу
14 декабря 2023, 14:36
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Развитие первичного звена здравоохранения будет продлено и войдёт в президентскую программу. Об этом глава государства Владимир Путин заявил во время своего выступления на большой пресс-конференции и прямой линии «Подведение итогов года».
«Мы обязательно продлим программу первичного звена здравоохранения. Не мало сделано, но судя по тому, что сейчас мы видим, явно недостаточно. Мы проблему эту понимаем и программу создали специальную, будем ее продолжать, здесь очень важно уделить особое внимание сельской местности, населенным пунктам на селе. Туда уходит больше половины средств, которую выделяют первичному звену», — заявил Путин, отвечая на вопрос от жителя Свердловской области о том, что власти активно занимаются благоустройством территорий, но не больницами.
Напомним, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине.


В 2022 году в Кремле решили отказаться от такого формата общения с гражданами. Кроме того, не состоялась и большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, где он дает ответы на вопросы журналистов.

В этом году было принято решение объединить два мероприятия в одно. Так, президент сможет пообщаться и с представителями СМИ, и с простыми россиянами.

Прошлая прямая линия с президентом состоялась 30 июня 2021 года. Тогда она продлилась, в общей сложности, 3 часа и 42 минуты. За это время президент РФ ответил на 70 обращений граждан.

Читайте также:

Путин пообещал рост зарплат россиян по итогам года

Путин обозначил основные задачи для себя на посту президента

Названо количество поступивших вопросов к прямой линии с Путиным
#владимир путин
#медицина
#россия
#президент
#программа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Гутенёв: Идея льготной ипотеки на вторичное жильё в новых регионах правильная
14 декабря 2023, 15:27

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв назвал предложение президента России Владимира Путина о распространении льготной ипотеки в новых российских регионах на вторичное жильё очень правильным.
«Это очень правильная мысль, надо решать проблемы сегодня. Важно, что наш президент находит элегантные решения в сложных ситуациях, я считаю, что стимулирование с помощью льгот и субсидий бюджета наших граждан для того, чтобы быстро улучшить качество своей жизни, — это давно ожидаемая и нужная вещь. Думаю, что тот промышленный потенциал, который есть в Новороссии, в Донбассе, в ближайшие годы изменит экономическую палитру страны», — прокомментировал в беседе с RT Гутенёв.

Читайте также:

Путин: нужно распространить льготную ипотеку в новых регионах на вторичное жильё

Путин раскрыл сумму, выделенную на развитие новых регионов

Мобилизация в России и цели СВО: что рассказал Путин о конфликте с Украиной
#президент
#путин
#ипотека
#льготы
#регионы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковный Минтранс предупредил автомобилистов о надвигающемся циклоне «Ваня»
14 декабря 2023, 15:25

Фото: Минтранс МО

Автомобилистам следует неукоснительно соблюдать правила дорожного движения в связи с циклоном «Ваня», который придёт в Московский регион к концу рабочей недели. Об этом заявили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Автомобилистам рекомендуется неукоснительно соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также быть аккуратными и предельно внимательными на поворотах, мостах, съездах и эстакадах, во дворах жилых домов. По возможности лучше минимизировать поездки», – говорится в сообщении. 
В министерстве напомнили, что в случае чрезвычайных ситуаций или ДТП нужно незамедлительно звонить по телефону 112. При этом нельзя оставаться в машине или рядом с ней, так как это опасно.

Ухудшение погоды ожидаются уже в ночь на пятницу. Синоптики прогнозируют сильный снег, ветер до 17 м/с, гололедицу и местами метель. Высота сугробов может вырасти до полуметра.
 
Читайте также:

Жителям Подмосковья рассказали, как правильно перевозить ёлки в общественном транспорте

Синоптик: В Москву придёт кошмарный снегопад и оттепель

Число ДТП в Московской области за год снизилось на 2%
 
#минтранс мо
#непогода
#дорога
#водители
#пдд
#снег
#снегопад
#синоптики
#метеоролог
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин дал совет российским блогерам
Путин: Блогерам нужно исходить из этики, соблюдать мораль и нравственность
14 декабря 2023, 15:15

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин дал совет российским блогерам. Об этом он сообщил в рамках подведения итогов года.
«Блогерам необходимо исходить в своей деятельности из этики, соблюдать мораль и нравственность», - уточнил Путин.
 
Напомним, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине.

В 2022 году в Кремле решили отказаться от такого формата общения с гражданами. Кроме того, не состоялась и большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, где он дает ответы на вопросы журналистов.

В этом году было принято решение объединить два мероприятия в одно. Так, президент сможет пообщаться и с представителями СМИ, и с простыми россиянами.

Прошлая прямая линия с президентом состоялась 30 июня 2021 года. Тогда она продлилась, в общей сложности, 3 часа и 42 минуты. За это время президент РФ ответил на 70 обращений граждан.

Читайте также: 

«Кондиционеры шуруют»: Путин объяснил свой кашель 

Путин прокомментировал рост цен на отечественные автомобили

Путин: Вопрос о «северных надбавках» обсуждается в правительстве
#президент
#сми
#мероприятия
#конференция
#прямая линия
#путин
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин заявил о своей любви к яйцам
Путин: в свое время мог сразу десять яиц с утра навернуть
14 декабря 2023, 15:13

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин в ходе подведения итогов года, совмещенной с итоговой пресс-конференцией, заявил о своей любви к куриным яйцам, отметив, что раньше мог съесть сразу 10 штук.
«В свое время вообще мог десять сразу с утра навернуть», — рассказал президент о своей любви к яйцам, отвечая на вопрос о росте цен на них.

Путин, подводя итоги года, заявил, что рост цен на куриное яйцо спровоцирован увеличением спроса, однако он признал, что к этому привел сбой в работе российского правительства. Президент объяснил рост цен на куриные яйца ростом потребительского спроса, при этом объемы производства остались на прежнем уровне. Во время не был открыт импорт в должном объеме, отметил Путин, заверив, что необходимые решения будут приняты в ближайшее время.

Напомним, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине.

В 2022 году в Кремле решили отказаться от такого формата общения с гражданами. Кроме того, не состоялась и большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, где он дает ответы на вопросы журналистов.

В этом году было принято решение объединить два мероприятия в одно. Так, президент сможет пообщаться и с представителями СМИ, и с простыми россиянами.

Читайте также:

Путин дал россиянам советы, как встретить новый год

Путин дал совет российским блогерам

Путин высказался о тарифах на перелеты на ДВ
#яйца
#президент
#советы
#итоги
#сми
#мероприятия
#рост
#конференция
#прямая линия
#импорт
#путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин назвал виновных во всплеске кори в России
Путин объяснил всплеск кори в России
14 декабря 2023, 14:59

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что всплеск кори в России возник из-за прибытия трудовых мигрантов из стран с низкой иммунизацией, а также переезда людей из Украины, где иммунизация находится на очень низком уровне.
«Всплеск заболевания в мире по кори наблюдается один раз в четыре года. Это связано с низкой иммунизацией в тех странах, откуда прибывают трудовые мигранты и с Украины, потому что оттуда к нам переехали миллионы людей», - рассказал глава государства.

По его словам, на Украине и раньше иммунизация находилась на очень низком уровне, отметив, что в настоящее время он стал еще ниже.

Путин также, подводя итоги года, заявил, что уже в ближайшее время проблема нехватки вакцин от кори будет решена.

Напомним, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине.

В 2022 году в Кремле решили отказаться от такого формата общения с гражданами. Кроме того, не состоялась и большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, где он дает ответы на вопросы журналистов.

В этом году было принято решение объединить два мероприятия в одно. Так, президент сможет пообщаться и с представителями СМИ, и с простыми россиянами.

Читайте также:

Путин пообещал развить первичное звено здравоохранения

Воробьёв ответил на вопрос «Прямой линии» с президентом о строительстве больницы в Балашихе

Путин призвал на корню пресекать попытки раскачать общество изнутри
#президент
#общество
#итоги
#мероприятия
#больницы
#мигранты
#заболевания
#конференция
#прямая линия
#путин
#корь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье будут штрафовать за неоплаченный провоз багажа сверх нормы
14 декабря 2023, 14:56

Фото: Мособлдума

В Подмосковье будут штрафовать на 500 рублей за неоплату провоза багажа в общественном транспорте сверх нормы. Такой закон приняли депутаты Мособлдумы, уточнив формулировки Кодекса Московской области об административных правонарушениях.
«Штрафа за безбилетный проезд остался неизменным – 1 тыс рублей. А предлагаемый проектом закона размер штрафа за неоплату перевозки багажа или провоза ручной клади сверх установленной нормы предлагается установить в 500 рублей», – объявил зампред правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик, представляя законопроект.
Пассажир имеет право перевозить за плату багаж в количестве не более двух мест, длина, ширина и высота каждого из которых в сумме не превышают 180 см. Он также может провозить с собой бесплатно ручную кладь в количестве не более одного места, длина, ширина и высота которого суммарно не превышают 120 см, одну пару лыж в чехле, детские санки и детскую коляску.
 
Если пассажир оплатит штраф, он всё равно должен будет оплатить и багаж.
 
Читайте также:

Мособлдума продлила в Подмосковье срок действия нескольких социальных льгот

Председатель Мосгордумы Шапошников рассказал о совместной работе с подмосковными депутатами

Воробьёв вручил региональные знаки отличия подмосковным депутатам
 
#алексей гержик
#общественный транспорт
#оплата
#багаж
#штрафы
#мособлдума
#минтранс мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин высказался о тарифах на перелеты на ДВ
Путин: плоские тарифы для перелетов на ДВ будут продлены
14 декабря 2023, 14:51

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин высказался о тарифах на перелеты на территорию Дальнего Востока. Об этом он рассказал в рамках подведения итогов года.
«Плоские тарифы для перелетов на Дальний Восток будут продлены на 2024 год», - уточнил Путин.
 
Напомним, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине.

В 2022 году в Кремле решили отказаться от такого формата общения с гражданами. Кроме того, не состоялась и большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, где он дает ответы на вопросы журналистов.

В этом году было принято решение объединить два мероприятия в одно. Так, президент сможет пообщаться и с представителями СМИ, и с простыми россиянами.

Прошлая прямая линия с президентом состоялась 30 июня 2021 года. Тогда она продлилась, в общей сложности, 3 часа и 42 минуты. За это время президент РФ ответил на 70 обращений граждан.

Читайте также: 

Путин пообещал рост зарплат россиян по итогам года

Путин обозначил основные задачи для себя на посту президента

Названо количество поступивших вопросов к прямой линии с Путиным
#президент
#мероприятия
#тарифы
#конференция
#прямая линия
#путин
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутат Бурматов: «Для Госдумы защита Волги — это один из приоритетов»
14 декабря 2023, 14:51

Фото: istockphoto.com/anna-utkina

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что защита и очистка Волги является одной из приоритетных задач.
«Мы находимся в постоянном взаимодействии с органами исполнительной власти. Внимание президента к этому вопросу кратно повышает шансы на то, что он будет решён эффективно: река будет защищена, экосистема этой реки защищена, люди будут защищены, так как у нас на берегах Волги несколько десятков миллионов человек проживают. Для Госдумы защита Волги — это один из приоритетов», — прокомментировал в беседе с RT Бурматов.

Ранее сообщалось, что в посёлке Богатыревка под Махачкалой в Дагестане наблюдаются проблемы с питьевой водой. Как пишут argumenti.ru, виной такой ситуации явилось глобальное потепление: горные реки мелеют, родники иссякают, плюс ко всему летом стало меньше дождей, а зимой — снега.

Читайте также:

Общественник Корниец предложил открывать госпункты для переработки елей в РФ

Эколог Пукалов: Нельзя выкидывать живую ель после Нового года

В Московской области создали первый природно-исторический комплекс
#реки
#защита
#человек
#экология
#волга
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин призвал на корню пресекать попытки раскачать общество изнутри
Путин обеспокоился ростом национализма в мире и призвал с ним бороться
14 декабря 2023, 14:44

Фото: сайт Кремля

Владимир Путин заявил, что в мире наблюдается тенденция роста исламофобии, антисемитизма, русофобии. Об этом он сказал во время своего выступления на большой пресс-конференции и прямой линии «Подведение итогов года».
По словам президента, это связано это с тем, что люди сталкиваются с несправедливостью. Например, Газа. Растёт количество людей, думающих радикально, — это результат политики определённых элит. При этом, он уверен, что россияне считают межнациональное и межконфессиональное согласие в стране огромным конкурентным преимуществом. Путин объяснил это тем, что Россия обращается к традиционным ценностям.
«Мы не допустим, чтобы межконфессиональная и межнациональная рознь раскачивали общество», — добавил президент. 
Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию. По словам Путина, в настоящий момент у Украины иссякают ресурсы. Он уверен, это связано с отсутствием денег, идеологии и собственного оборонного производства страны.

Читайте также: 

Путин заявил об отсутствии миропорядка, основанного на правилах

Путин обозначил основные задачи для себя на посту президента

Путин пообещал в ближайшее время решить вопрос с нехваткой вакцин от кори
#россия
#президент
#общество
#страны
#россияне
#путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф