Путин пообещал развить первичное звено здравоохранения

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Развитие первичного звена здравоохранения будет продлено и войдёт в президентскую программу. Об этом глава государства Владимир Путин заявил во время своего выступления на большой пресс-конференции и прямой линии «Подведение итогов года».
«Мы обязательно продлим программу первичного звена здравоохранения. Не мало сделано, но судя по тому, что сейчас мы видим, явно недостаточно. Мы проблему эту понимаем и программу создали специальную, будем ее продолжать, здесь очень важно уделить особое внимание сельской местности, населенным пунктам на селе. Туда уходит больше половины средств, которую выделяют первичному звену», — заявил Путин, отвечая на вопрос от жителя Свердловской области о том, что власти активно занимаются благоустройством территорий, но не больницами.Напомним, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине.
В 2022 году в Кремле решили отказаться от такого формата общения с гражданами. Кроме того, не состоялась и большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, где он дает ответы на вопросы журналистов.
В этом году было принято решение объединить два мероприятия в одно. Так, президент сможет пообщаться и с представителями СМИ, и с простыми россиянами.
Прошлая прямая линия с президентом состоялась 30 июня 2021 года. Тогда она продлилась, в общей сложности, 3 часа и 42 минуты. За это время президент РФ ответил на 70 обращений граждан.
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