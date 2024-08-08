Российские студенты разработали онлайн-шоурум с 3D-печатью

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Студенты Кемеровского государственного университета разработали онлайн-шоурум с возможностью создания уникальных нарядов на 3D-принтере.
«Предполагается, что в онлайн-шоуруме пользователь сможет не только выбрать наряд из готовых вариантов и доработать его на свой вкус, но и полностью создать одежду с нуля самостоятельно или с помощью нейросети. В основе разработки лежат технология печати одежды на 3D-принтере и специально созданная для этого ткань», — пояснил в беседе с RT лидер проекта, студент КГУ Евгений Коржов.
До этого сообщалось, что в рамках фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» все желающие смогут увидеть успехи страны в области покорения космоса в локации «Планетарная станция». Как передают «Известия», гости узнают и о влиянии микрогравитации на человеческий организм на примере медуз, рыб и амфибий в аквариумах и террариумах.
Ранее сообщалось, что в России стартовала регистрация на третий сезон проекта «Начни игру», где участников ждёт конкурс на треке «Создатель игр».
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Мелисса Тимофеева