Стало известно, сколько петербуржцев знают о реформе высшего образования

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Аналитики направления «Высшее образование» школы IT-профессий Skillfactory и многопрофильного маркетингового агентства uForce сообщили, что 30% жителей Санкт-Петербурга знают о реформе высшего образования.
Нововведения в высшем образовании заключаются в введении трёхэтапной системы, включающей базовое, специализированное образование и аспирантуру. Сейчас проект проводится в пилотном режиме, но с 2026 года система появится везде.
До этого председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил о необходимости обеспечивать горячим питанием всех школьников хотя бы раз в день.
Ранее стартовал Всероссийский марафон соучаствующего проектирования «Школа мечты», который совместно с «Движением первых» будет запущен в сентябре во всех регионах России. В нём будут участвовать школьники и студенты региональных профильных высших и средних специальных учебных заведений.
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«38% опрошенных занимают нейтральную позицию по поводу реформы, 15% не поддерживают изменения, а 27% считают их правильными Треть респондентов уверены, что отказ от бакалавриата и специалитета в пользу базового высшего образования повысит уровень подготовки профессионалов в стране», – приводит «Петербургский дневник» результаты исследования.
До этого председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил о необходимости обеспечивать горячим питанием всех школьников хотя бы раз в день.
«Мы этой темой занимаемся давно. Есть предложения изыскать средства и обеспечить горячее питание. Это плюс с точки зрения экономии средств на оказание последующей медицинской помощи тем, кто в юном возрасте получает заболевания из-за неправильного питания, из-за отсутствия питания из вредной еды, которая используется в качестве перекуса», — отмечал в беседе с Общественной Службой Новостей Нилов.
Ранее стартовал Всероссийский марафон соучаствующего проектирования «Школа мечты», который совместно с «Движением первых» будет запущен в сентябре во всех регионах России. В нём будут участвовать школьники и студенты региональных профильных высших и средних специальных учебных заведений.
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Мелисса Тимофеева