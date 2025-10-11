В Госдуме заявили, что анонсированное Путиным новое оружие будет мощнее «Орешника»
Депутат Колесник: анонсированное Путиным новое оружие будет мощнее «Орешника»
Депутат Госдумы Андрей Колесник высказал мнение, что анонсированное президентом России Владимиром Путиным новое оружие превзойдет по мощи уже известную систему «Орешник». Об этом он рассказал в беседе с NEWS.ru.
По его словам, если глава государства анонсирует новое вооружение, то речь идёт о стратегическом оружии, которое, вероятно, будет более избирательным и разрушительным.
«Думаю, что командным пунктам НАТО, где бы они ни были, особенно в Финляндии, в 300 км от границы с Россией, в любой точки мира, не спрятаться. Где оно будет располагаться, никто не знает. Думаю, оно будет мощнее «Орешника». Если Путин говорит, значит оно уже есть», – заявил парламентарий.Ранее, 10 октября, Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время в России могут объявить о новых видах вооружений. По его словам, испытания новых систем проходят успешно.