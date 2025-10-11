В Госдуме заявили, что анонсированное Путиным новое оружие будет мощнее «Орешника»

11 октября 2025, 19:44

Депутат Колесник: анонсированное Путиным новое оружие будет мощнее «Орешника»

Фото: iStock/vadimrysev

Депутат Госдумы Андрей Колесник высказал мнение, что анонсированное президентом России Владимиром Путиным новое оружие превзойдет по мощи уже известную систему «Орешник». Об этом он рассказал в беседе с NEWS.ru.





По его словам, если глава государства анонсирует новое вооружение, то речь идёт о стратегическом оружии, которое, вероятно, будет более избирательным и разрушительным.





«Думаю, что командным пунктам НАТО, где бы они ни были, особенно в Финляндии, в 300 км от границы с Россией, в любой точки мира, не спрятаться. Где оно будет располагаться, никто не знает. Думаю, оно будет мощнее «Орешника». Если Путин говорит, значит оно уже есть», – заявил парламентарий.