Достижения.рф

В Госдуме заявили, что анонсированное Путиным новое оружие будет мощнее «Орешника»

Депутат Колесник: анонсированное Путиным новое оружие будет мощнее «Орешника»
Фото: iStock/vadimrysev

Депутат Госдумы Андрей Колесник высказал мнение, что анонсированное президентом России Владимиром Путиным новое оружие превзойдет по мощи уже известную систему «Орешник». Об этом он рассказал в беседе с NEWS.ru.



По его словам, если глава государства анонсирует новое вооружение, то речь идёт о стратегическом оружии, которое, вероятно, будет более избирательным и разрушительным.

«Думаю, что командным пунктам НАТО, где бы они ни были, особенно в Финляндии, в 300 км от границы с Россией, в любой точки мира, не спрятаться. Где оно будет располагаться, никто не знает. Думаю, оно будет мощнее «Орешника». Если Путин говорит, значит оно уже есть», – заявил парламентарий.
Ранее, 10 октября, Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время в России могут объявить о новых видах вооружений. По его словам, испытания новых систем проходят успешно.
Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0