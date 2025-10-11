Столтенберг остался под впечатлением от бесед с Путиным и Лавровым

11 октября 2025, 22:09

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в мемуарах поделился воспоминаниями о встречах с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.