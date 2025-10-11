Столтенберг остался под впечатлением от бесед с Путиным и Лавровым
Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в мемуарах поделился воспоминаниями о встречах с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
Как пишет РБК, Столтенберг вспоминает свой первый визит в Россию в 2001 году в качестве премьер‑министра Норвегии и отмечает, что тогда Москва и Осло настроились на более тесное сотрудничество.
Последующие годы, по его словам, Путин производил впечатление трудолюбивого, рационального и целеустремлённого человека; большинство бесед с ним, считает автор, проходили в доброжелательной атмосфере, и российский лидер всегда тщательно готовился к обсуждаемым темам.
О встрече с Сергеем Лавровым на Мюнхенской конференции в феврале 2015 года Столтенберг пишет, что министр показался ему человеком, способным выдержать «любые физические испытания».
В мемуарах также упоминается, что бывший президент США Джо Байден называл Владимира Зеленского «занозой в заднице». По словам Столтенберга, эти и другие замечания звучали во время обсуждения итоговой декларации саммита НАТО в Вильнюсе, где американская сторона выражала недовольство расхождением в трактовке пунктов о поддержке Украины.
