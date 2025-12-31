Путин и Си Цзиньпин поздравили друг друга с Новым годом
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обменялись новогодними поздравлениями. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
В своем послании Путину Си Цзиньпин подчеркнул, что в уходящем году Россия и Китай торжественно отметили 80-летие Победы, тем самым направив мощный сигнал о том, что мир восторжествует.
Китайский лидер также отметил, что страны отзывают взаимную поддержку, внося вклад в изменение глобального управления. Пекин намерен продолжать контакты с Москвой и направлять отношения к достижению новых результатов.
Оба лидера выделили, что сотрудничество РФ и КНР в уходящем году оставалось с хорошей динамикой развития и достигло результатов. Путин подтвердил готовность к тесным контактам по двусторонним отношениям и международным вопросам, а также подчеркнул, что безвизовый режим поспособствовал обменам между людьми.
Российский лидер передал китайскому коллеге сердечные поздравления и пожелал жителям КНР счастья и здоровья. В свою очередь, Си Цзиньпин выразил наилучшие пожелания президенту и всему народу РФ.
