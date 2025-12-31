Путин и Си Цзиньпин поздравили друг друга с Новым годом

31 декабря 2025, 07:33

Владимир Путин и Си Цзиньпин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обменялись новогодними поздравлениями. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.