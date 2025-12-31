Трамп проведет новогоднюю вечеринку в Белом доме
Президент США Дональд Трамп проведет вечеринку в канун Нового года. Об этом сообщил Белый дом на своем сайте.
Она начнется 31 декабря в 19:30 по местному времени (1 января в 03:30 мск). На первое число в графике американского лидера пока нет никаких мероприятий.
«Президент присутствует на вечеринке в канун Нового года», – говорится в расписании.В пресс-службе также отметили, что на праздничном мероприятии будут присутствовать журналисты.
Ранее сообщалось, что Трампа с наступающим Новым годом поздравил президент России Владимир Путин.