Трамп проведет новогоднюю вечеринку в Белом доме

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп проведет вечеринку в канун Нового года. Об этом сообщил Белый дом на своем сайте.



Она начнется 31 декабря в 19:30 по местному времени (1 января в 03:30 мск). На первое число в графике американского лидера пока нет никаких мероприятий.

«Президент присутствует на вечеринке в канун Нового года», – говорится в расписании.
В пресс-службе также отметили, что на праздничном мероприятии будут присутствовать журналисты.

Ранее сообщалось, что Трампа с наступающим Новым годом поздравил президент России Владимир Путин.
Лидия Пономарева

