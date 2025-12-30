Путин поздравил Трампа с наступающим Новым годом
Президент России Владимир Путин поздравил коллегу из США Дональда Трампа с наступающим Новым годом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля на своем сайте.
Отмечается, что Путин направил послания по случаю Рождества и Нового года главам иностранных государств и правительств, среди которых был и президент США. Это поздравление стало частью дипломатического обмена в преддверии праздников.
Ранее президент России уже отправлял Трампу рождественское поздравление, а 28 декабря состоялся их телефонный разговор.
До этого сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын отправил Путину поздравительную телеграмму. В своем послании он выразил от имени правительства и жителей КНДР «самые теплые и искренние пожелания».
