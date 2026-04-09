Путин подписал закон об уголовной ответственности за отрицание геноцида народа СССР
В России вводится уголовная ответственность за отрицание или оправдание геноцида советского народа.
Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
За осквернение захоронений жертв геноцида, а также повреждение или уничтожение памятников, стел, обелисков и других мемориальных объектов, увековечивающих их память, грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Действие нормы распространяется как на территорию России, так и на объекты за ее пределами.
Кроме того, закон предусматривает наказание до трех лет лишения свободы за отрицание либо одобрение факта геноцида советского народа, а также за оскорбление памяти его жертв.