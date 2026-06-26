Путин подписал законы о депортации военных, штрафах за почту и запрете вейпов
Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает депортацию иностранных граждан, принимавших участие в боевых действиях в составе Вооружённых сил РФ. Соответствующий документ размещён на портале официального опубликования правовых актов.
Закон определяет круг лиц, которых не вышлют из России: это иностранцы и лица без гражданства, проходящие или проходившие контрактную службу либо принимавшие участие в боях в структурах ВС РФ и других военных формированиях.
Депортация в отношении них теперь не применяется. Другой подписанный документ наделяет региональные власти полномочиями вводить запрет на розничную реализацию вейпов на своей территории.
Кроме того, глава государства утвердил закон, устанавливающий административную ответственность для владельцев отечественных интернет-ресурсов. За использование иностранных сервисов, включая зарубежную электронную почту, для авторизации пользователей им грозит штраф до 700 тысяч рублей.
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