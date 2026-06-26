Путин подписал законы о депортации военных, штрафах за почту и запрете вейпов

26 июня 2026, 18:28

Владимир Путин (Фото: Telegram @news_kremlin)

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает депортацию иностранных граждан, принимавших участие в боевых действиях в составе Вооружённых сил РФ. Соответствующий документ размещён на портале официального опубликования правовых актов.