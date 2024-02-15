В Сенате признали, что США не удастся победить Путина

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Соединённым Штатам не удастся одолеть российского лидера Владимира Путина в геополитической борьбе, с таким заявлением выступил американский сенатор Томми Табервилл в интервью для The Jeff Poor Show.
«Путин находится на вершине этой игры. Американский народ больше не может финансировать это (конфликт на Украине), нам нужны дипломаты, нам нужны люди, которые будут заключать соглашения, делающие этот мир более безопасным местом», — прокомментировал ситуацию Табервилл.
Сенатор убеждён, что США не смогут одолеть Россию в геополитической борьбе. По его словам, чтобы разрешить разгоревшийся конфликт, необходимо приступить к мирным переговорам.
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Евгения Парфентьева