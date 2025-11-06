Достижения.рф

Путин одобрил идею запретить продажу вейпов в России

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин одобрительно отнесся к идее ввести полный запрет на продажу вейпов на территории России. Об этом глава государства сообщил в ходе посещения демонстрационно-просветительского центра по адаптивному спорту в Самаре.



Путин подчеркнул, что российское правительство полностью поддерживает это.

Руководитель общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская обратилась к российскому лидеру с просьбой о введении полного запрета на вейпы на территории РФ. Она отметила, что положительный опыт такого запрета уже существует в некоторых странах СНГ и за их пределами.

Путин положительно отреагировал на предложение Лещинской, одобрительно кивнув. При этом он добавил, что важно не только принять такое решение, но и провести соответствующую работу среди молодежи.

