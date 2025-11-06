Путин одобрил идею запретить продажу вейпов в России

06 ноября 2025, 18:59

Путин одобрительно отнесся к идее ввести полный запрет на продажу вейпов в РФ

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин одобрительно отнесся к идее ввести полный запрет на продажу вейпов на территории России. Об этом глава государства сообщил в ходе посещения демонстрационно-просветительского центра по адаптивному спорту в Самаре.