Путин одобрил идею запретить продажу вейпов в России
Президент РФ Владимир Путин одобрительно отнесся к идее ввести полный запрет на продажу вейпов на территории России. Об этом глава государства сообщил в ходе посещения демонстрационно-просветительского центра по адаптивному спорту в Самаре.
Путин подчеркнул, что российское правительство полностью поддерживает это.
Руководитель общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская обратилась к российскому лидеру с просьбой о введении полного запрета на вейпы на территории РФ. Она отметила, что положительный опыт такого запрета уже существует в некоторых странах СНГ и за их пределами.
Путин положительно отреагировал на предложение Лещинской, одобрительно кивнув. При этом он добавил, что важно не только принять такое решение, но и провести соответствующую работу среди молодежи.
Читайте также: