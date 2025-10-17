Семиклассница залила перцовкой двух девочек на Камчатке из-за украденного вейпа
В школе Петропавловска-Камчатского семиклассница использовала перцовый баллончик против двух восьмиклассниц. Ученицы повздорили из-за украденного вейпа. Об этом сообщили в Telegram-канале Amur Mash со ссылкой на местную прокуратуру.
Конфликт случился в МАОУ «Средняя школа № 31». Младшая девочка обвиняла старших в том, что те «стащили ее электронку». Разозлившись, семиклассница распылила перцовку в сторону оппоненток.
После администрации учебного заведения пришлось эвакуировать всех присутствующих из здания. Одной из пострадавших восьмиклассниц потребовалась госпитализация.
Прокуратура города Петропавловска-Камчатского организовала проверку по факту инцидента с целью выяснить детали случившегося и принять требуемые меры реагирования.
