Семиклассница залила перцовкой двух девочек на Камчатке из-за украденного вейпа

17 октября 2025, 03:48

Семиклассница распылила перцовку в сторону двух восьмиклассниц школе на Камчатке

Фото: iStock/LSOphoto

В школе Петропавловска-Камчатского семиклассница использовала перцовый баллончик против двух восьмиклассниц. Ученицы повздорили из-за украденного вейпа. Об этом сообщили в Telegram-канале Amur Mash со ссылкой на местную прокуратуру.