Путин освободил ряд россиян от обязательных работ

Путин освободил от обязательных работ родителей и опекунов детей с инвалидностью
Фото: istockphoto/Evgeniy Grishchenko

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, вводящих дополнительные ограничения на назначение обязательных работ отдельным категориям граждан.



Соответствующие документы 15 декабря разместили на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно изменениям, обязательные работы теперь нельзя назначать женщинам, воспитывающим детей с инвалидностью, а также мужчинам — одиноким отцам детей до трёх лет или детей-инвалидов.

Норма также распространяется на граждан, которые являются единственными усыновителями, опекунами или попечителями таких детей.

Ещё один закон расширяет полномочия судебных приставов-исполнителей. Им разрешается обращаться в суд с ходатайством об освобождении должников из указанных категорий от дальнейшего исполнения обязательных работ.

Подать такое обращение можно и в случаях, если должника признали инвалидом первой или второй группы, наступила беременность либо выявили тяжёлое заболевание, мешающее продолжать отбывание наказания.

Никита Кротов

