Путин освободил ряд россиян от обязательных работ

15 декабря 2025, 17:38

Путин освободил от обязательных работ родителей и опекунов детей с инвалидностью

Фото: istockphoto/Evgeniy Grishchenko

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, вводящих дополнительные ограничения на назначение обязательных работ отдельным категориям граждан.