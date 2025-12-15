Путин освободил ряд россиян от обязательных работ
Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, вводящих дополнительные ограничения на назначение обязательных работ отдельным категориям граждан.
Соответствующие документы 15 декабря разместили на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно изменениям, обязательные работы теперь нельзя назначать женщинам, воспитывающим детей с инвалидностью, а также мужчинам — одиноким отцам детей до трёх лет или детей-инвалидов.
Норма также распространяется на граждан, которые являются единственными усыновителями, опекунами или попечителями таких детей.
Ещё один закон расширяет полномочия судебных приставов-исполнителей. Им разрешается обращаться в суд с ходатайством об освобождении должников из указанных категорий от дальнейшего исполнения обязательных работ.
Подать такое обращение можно и в случаях, если должника признали инвалидом первой или второй группы, наступила беременность либо выявили тяжёлое заболевание, мешающее продолжать отбывание наказания.
