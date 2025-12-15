Россиянам могут дать дополнительный отпуск по одной причине
Россиянам могут разрешить брать дополнительный отпуск при одном условии — если он нужен, чтобы помочь близким родственникам. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму, сообщает ТАСС.
Инициатива касается случаев, когда требуется сопроводить родственника, нуждающегося в помощи, до медицинской организации и обратно. Работодателя предлагается обязать по заявлению сотрудника предоставлять отпуск продолжительностью до двух календарных дней.
Авторы документа отмечают, что сейчас компании вправе отказать в таком отпуске, сославшись на «неуважительную» причину. Кроме того, отсутствие работника могут оформить как прогул — например, если акт о неявке составят задним числом, что грозит выговором или увольнением.
В пояснительной записке подчеркивается, что мера должна усилить гарантии для сотрудников и заранее защитить их права, чтобы они могли помогать родственникам без риска потерять работу или столкнуться с дисциплинарными санкциями.
