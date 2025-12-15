Россиянам могут дать дополнительный отпуск по одной причине

15 декабря 2025, 13:01

Депутаты внесли проект о дополнительном отпуске для помощи близким родственникам

Фото: istockphoto/Chainarong Prasertthai

Россиянам могут разрешить брать дополнительный отпуск при одном условии — если он нужен, чтобы помочь близким родственникам. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму, сообщает ТАСС.