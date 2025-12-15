Достижения.рф

Россиянам могут дать дополнительный отпуск по одной причине

Депутаты внесли проект о дополнительном отпуске для помощи близким родственникам
Фото: istockphoto/Chainarong Prasertthai

Россиянам могут разрешить брать дополнительный отпуск при одном условии — если он нужен, чтобы помочь близким родственникам. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму, сообщает ТАСС.



Инициатива касается случаев, когда требуется сопроводить родственника, нуждающегося в помощи, до медицинской организации и обратно. Работодателя предлагается обязать по заявлению сотрудника предоставлять отпуск продолжительностью до двух календарных дней.

Авторы документа отмечают, что сейчас компании вправе отказать в таком отпуске, сославшись на «неуважительную» причину. Кроме того, отсутствие работника могут оформить как прогул — например, если акт о неявке составят задним числом, что грозит выговором или увольнением.

В пояснительной записке подчеркивается, что мера должна усилить гарантии для сотрудников и заранее защитить их права, чтобы они могли помогать родственникам без риска потерять работу или столкнуться с дисциплинарными санкциями.

Никита Кротов

