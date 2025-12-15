Россиянам посоветовали покупать живую ель не ранее, чем за неделю до Нового года
Покупать новогоднюю ёлку стоит не ранее, чем за неделю до праздника. Так считает директор интернет-магазина по продаже ёлок Владислав Пухарев.
Он отметил, что перед покупкой стоит попросить продавца снять с ёлки сетку, отряхнуть дерево и постучать об землю.
«Если дерево немного осыпается при постукивании, в этом нет ничего страшного. Чаще всего это осыпаются транспортировочные иглы, которые находятся возле ствола. Если они рыжие или жёлтые — не надо пугаться. Небольшое количество осыпающихся игл заменяется в течение жизни ёлки», — сказал Пухарев в разговоре с «Вечерней Москвой».
Он предупредил, что ели осыпаются, а сосны и пихты — нет, они просто засыхают. Покупать ёлку эксперт посоветовал не ранее, чем за неделю до Нового года, чтобы она точно простояла до праздника.
Пухарев предупредил, что вместе с ёлкой домой можно принести разных насекомых, которые в ней зимуют, однако в этом нет ничего страшного, заверил эксперт.
Чтобы ёлка дольше простояла, ей необходимы вода и прохлада. При этом чем больше дерево, тем дольше оно простоит, заключил специалист.
Тем временем председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин рассказал RT, что живые ёлки не входят в перечень товаров, не подлежащих обмену и возврату.
«Можно потребовать либо замены, либо соразмерного уменьшения цены и возврата денежных средств, если выяснилось, что растение оказалось нежизнеспособным», — уточнил эксперт.
Он добавил, что покупатели имеют право требовать возврат, если дерево оказалось некачественным. В этом случае продавец должен либо вернуть деньги, либо сделать замену.