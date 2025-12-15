Россиянам посоветовали покупать живую ель не ранее, чем за неделю до Нового года

15 декабря 2025, 17:22

Фото: iStock/Ольга Симонова

Покупать новогоднюю ёлку стоит не ранее, чем за неделю до праздника. Так считает директор интернет-магазина по продаже ёлок Владислав Пухарев.





Он отметил, что перед покупкой стоит попросить продавца снять с ёлки сетку, отряхнуть дерево и постучать об землю.





«Если дерево немного осыпается при постукивании, в этом нет ничего страшного. Чаще всего это осыпаются транспортировочные иглы, которые находятся возле ствола. Если они рыжие или жёлтые — не надо пугаться. Небольшое количество осыпающихся игл заменяется в течение жизни ёлки», — сказал Пухарев в разговоре с «Вечерней Москвой».

«Можно потребовать либо замены, либо соразмерного уменьшения цены и возврата денежных средств, если выяснилось, что растение оказалось нежизнеспособным», — уточнил эксперт.