Мошенники шантажируют россиян, используя имена знаменитостей

15 декабря 2025, 14:44

ФСБ: мошенники представляются фамилиями известных людей, подталкивая к терактам

Фото: iStock/JuYochi

ФСБ России раскрыла схему мошенничества, в которой участвуют злоумышленники из Украины. Они выманивают деньги у граждан РФ и подталкивают их к совершению терактов, представляясь известными личностями. Об этом задержанные рассказали на видео, распространенном Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ России, пишет ТАСС.