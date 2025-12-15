Мошенники шантажируют россиян, используя имена знаменитостей
ФСБ России раскрыла схему мошенничества, в которой участвуют злоумышленники из Украины. Они выманивают деньги у граждан РФ и подталкивают их к совершению терактов, представляясь известными личностями. Об этом задержанные рассказали на видео, распространенном Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ России, пишет ТАСС.
Они рассказали, что сначала мошенники оформляют на них кредиты. Затем начинают шантажировать жертв, угрожая финансированием украинской армии. Некоторые люди попадают под давление и вынуждены выполнять диверсии, опасаясь за безопасность своих родственников. Общение происходило через мессенджер Telegram. ФСБ продолжает расследование и призывает граждан быть осторожными.
Ранее стало известно, что в Москве правоохранители задержали троих молодых людей, которые организовали каналы связи для телефонных мошенников, действующих из-за границы.
