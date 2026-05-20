Си Цзиньпин встретил Владимира Путина в Пекине
Председатель КНР Си Цзиньпин лично встретил президента России Владимира Путина перед Домом народных собраний в Пекине, где пройдут их переговоры. Об этом сообщает РИА Новости.
Российский лидер прибыл с визитом в Китай накануне вечером. Официальная церемония встречи делегации РФ состоялась утром в среду на площади Тяньаньмэнь.
Позже в этот же день Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры в Доме народных собраний. В центре внимания — широкий спектр вопросов двусторонних отношений, в том числе наиболее чувствительные темы.
Лидеры также планируют обменяться мнениями по актуальным международным и региональным проблемам. Среди ключевых пунктов повестки — сотрудничество в сфере углеводородов и вопросы, связанные с проектом газопровода «Сила Сибири — 2».
